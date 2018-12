Rótulos municipales que prohíben botar basura son una burla en la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una problemática de nunca acabar. Así se catalogan los botaderos de basura clandestinos en los distintos sectores de la bulliciosa ciudad.



La colonia Prados Universitarios no se queda atrás con este tremendo problema.



Rótulos de adorno

“Prohibido botar o acumular basura, tierra o desperdicios en esta área. Multa L 5,000”, es el aviso que la Alcaldía Municipal ha colocado en una zona de Prados Universitarios que, para variar, está colmada de desechos sólidos.



Una gran cantidad de bolsas negras llenas de basura han logrado crear una montaña de desperdicios.



Con esto, los malos olores no se hacen esperar, mismos que dificultan la libre circulación por este sitio.



“Más es lo que gasta la Alcaldía Municipal en mandar a hacer esos rótulos que, mire usted, no sirven para nada más de burla, pues los demás ni caso hacen a lo que ahí está escrito”, expresó un joven universitario, quien habita en la colonia.



De igual manera enfatizó que, “esto no solo se mira aquí, también hay otros lugares de Tegucigalpa que cuentan con el mismo problema, lo que hay que averiguar es ¿quién está fallando, las autoridades o la población?”.



El comentario del futuro profesional del país culminó con una triste opinión: “A mi parecer, nosotros como ciudadanos somos los responsables de esta contaminación, basta con observar esos anuncios que hacemos invisibles”.



La petición

Se solicita a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) que acudan de manera pronta al lugar para que, por favor, retiren el promontorio de basura que ha inundado de pestilencia la transitada vía de la colonia Prados Universitarios.