Carlos Restrepo dejaría vestido y alborotado al Real España para el torneo Clausura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los directores técnicos colombianos Carlos Restrepo y Eduardo Lara, y el panameño Julio Dely Valdés, serían los candidatos para dirigir la selección de fútbol de Panamá, informó la federación local.



Restrepo y Dely Valdés serán entrevistados este jueves por una comisión del ente federativo, mientras que Lara fue entrevistado el martes, indicó la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) en un comunicado.



Restrepo “tiene experiencia dirigiendo a clubes de su natal Colombia, Costa Rica y Honduras, coronándose campeón en clubes como Junior de Barranquilla, Pérez Zeledón y Olimpia, respectivamente”, señaló la Fepafut.



Actual entrenador del Real España de Honduras, Restrepo dirigió las divisiones inferiores de la selección de Colombia, obteniendo el título en el Sudamericano sub-20 de 2013.



Fepafut también está interesado en el colombiano Eduardo Lara, actual técnico de Envigado y exseleccionador de Colombia y El Salvador, además de dirigir al América de Cali, al que hizo campeón de la segunda división en 2012.



Con las selecciones sub 17 y sub 20 de Colombia fue medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de 2005 y campeón en el Sudamericano Juvenil ese mismo año.



Dely Valdés, quien entrenó a Panamá de 2010 a 2013, es el tercer candidato dado a conocer porla Federación.



El exinternacional y exjugador del París Saint Germain y el Málaga de España estuvo apunto de clasificar a Panamá para el repechaje final de la eliminatoria mundialista rumbo a Brasil 2014.



Al no lograrlo, fue sustituido por el colombiano Hernán Darío Gómez, quien logró clasificar a la selección canalera a su primer Mundial, en Rusia 2018.



Sin embargo, tras concluir su participación en Rusia el combinado centroamericano quedó de manera interina en manos del panameño de origen inglés Gary Stempel, quien suma cuatro derrotas en amistosos ante Venezuela, Japón, Ecuador y Honduras,y un empate con Corea del Sur.