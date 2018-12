Marathón le paga un mes de salario a sus jugadores y este jueves inician pretemporada

La mayoría del plantel de jugadores se hizo presente aunque no se cambiaron al uniforme de entrenamiento. Foto: EL HERALDO

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Marathón no arrancó su pretemporada el miércoles como lo había anunciado, debido a que los jugadores suspendieron el entrenamiento como medida de presión por la falta de pagos.

A la práctica se hizo presente el gerente deportivo Rolin Peña, quién se reunió por unos 15 minutos con el plantel y luego hicieron pública la determinación de suspender el entrenamiento y trasladar el inicio para este jueves 20.



Peña aseguró que la situación por los impagos ha sido resuelta parcialmente y a que los jugadores se les acreditará a la brevedad un mes de lo adeudado. Añadió que el inconveniente económico ha sido resuelto y la pretemporada arrancará este jueves.



"Se les está pagando un mes de salario, con el entendido que la junta directiva está haciendo un esfuerzo para pagarles el otro mes en los siguientes 10 o 15 días", dijo Peña.

"Prácticamente estaríamos con las deudas saldadas en un 90%, lo que significa que nos estamos poniendo al día, lamentablemente caíamos en un bache que no se tuvo que haber caído y hay que rectificar las cosas", afirmó el directivo.



Por otro lado, el portero Denovan Torres confirmó que el atraso de salarios en Marathón ha comenzado a resolverse y que este jueves arrancarán la pretemporada luego de recibir una respuesta positiva de la directiva.



"Estamos resolviendo parte de eso, lo claro es que se empiezan los trabajos. Nos trajeron buenas noticias, estamos solvente en eso, que era lo que nos estaba atrasando" dijo el arquero.



Torres también afirmó que el grupo de jugadores estaba decidido a no entrenar mientras no hubiera una respuesta: "La verdad que la decisión que tenía el grupo era esa porque ya teníamos bastante sin una respuesta de los directivos, gracias a Dios ahorita se dio y estamos claros para empezar", cerró.