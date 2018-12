Cancillería pide pruebas de ADN de migrantes hondureños asesinados en México

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Cancillería de la República ordenará que se realice hoy una prueba genealógica de ADN para identificar a uno de los menores que fueron asesinados en Tijuana, México, el fin de semana pasado.

Así lo precisó ayer a EL HERALDO la directora de Protección al Migrante Hondureño, Liza Medrano.

“Uno de los familiares ya llegó hoy (miércoles) a Cancillería, pero no logró identificar el cuerpo del muchacho como su hijo porque todavía no reconoce el cuerpo, entonces se le va a hacer pruebas de ADN mañana (hoy)”, mencionó la funcionaria. Indicó que estos estudios serán remitidos a la nación del norte de América para que allá hagan los respectivos cotejamientos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional se encuentra a la espera de la plena identificación de las dos víctimas para luego proceder a su repatriación, proceso que podría demorar diez días, aseguró Medrano.

Los hechos

El pasado 15 de diciembre se hizo el hallazgo de los cadáveres de dos personas con lesiones hechas con un objeto punzocortante (arma blanca), así como señales de estrangulamiento en un callejón del centro de Tijuana.

De acuerdo con versiones preliminares, los jóvenes cuyas edades oscilan entre los 16 y 17 años se dirigían junto a una tercera persona de un albergue para menores hacia un refugio instalado para los miles de migrantes que han llegado a la ciudad mexicana fronteriza con los Estados Unidos. Uno de ellos logró escapar del ataque, pero quedó mal herido y está recibiendo atención médica en un lugar que no se ha especificado.

Detención

Dos hombres y una mujer fueron detenidos el miércoles por efectivos de la Policía Ministerial del Estado de Tijuana, quienes supuestamente son los autores materiales del suceso y acusados de “homicidio calificado con ventaja, lesiones calificadas y privación ilegal de la libertad, en agravio de dos migrantes de origen hondureño”, informó la Fiscalía de Baja California.

Los imputados fueron identificados únicamente como Esmeralda N, Carlos N y Francisco Javier N, respectivamente. El organismo de este Estado detalló que “inicialmente eran tres los jóvenes que se dirigían al albergue Benito Juárez de la zona centro cuando fueron interceptados en el camino, al parecer con intenciones de robarles, sin embargo, en el hecho privaron de la vida a dos de ellos, y uno logró escapar”.

Identidades

Aunque no hay identidades confirmadas de los infortunados, EL HERALDO conoció que Jeison sería el nombre de uno de ellos, pero aún no hay total certeza de que se trate de esta persona debido a que su progenitor no está seguro de que sea su hijo.

“Del otro muchacho no llegaron los familiares, pero sí nos contactamos con parientes que tiene en Los Ángeles y nos dieron los contactos en Honduras, pero no se han abocado a la Cancillería”, puntualizó Medrano.

Explicó que “siempre nosotros tenemos unos fondos a través de la Ley de Protección del Hondureño Migrante y una vez que se determina que la persona es hondureña y que los familiares no cuentan con recursos económicos para poder repatriar el cuerpo entonces se hace todo el procedimiento que es a través de un estudio socioeconómico y se le apoya con la repatriación”. Al único sobreviviente se le brindó medidas cautelares, mientras se recupera y pueda actuar en calidad de testigo protegido, dijo la funcionaria.