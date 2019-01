Chevez, el hondureño que busca hacer historia en Estados Unidos a través de su música

Pamela Pino

TEGUCIGALPA, HODNURAS. -El hondureño Héctor Josué Chevez es un joven que vive en Estados Unidos desde que tiene 18 y quiere, con su música, poder hacer historia.



Chevez, nombre artístico con el que es conocido, comenzó a cantar a los 16 años en Honduras, con un grupo cristiano llamado “Mi Refugio”, dos años más tarde se fue a Estados Unidos a estudiar trabajo social en la Universidad de Houston.



A pesar de tener un trabajo a parte de la música, Chevez le contó a EL HERALDO, que ha escrito alrededor de 12 canciones, pero por falta de oportunidades solo ha podido sacar unas cuantas.



“Soy muy versátil, mi fuerte es la balada pop, pero tengo otros temas en varios ritmos como R&B (rhythm and blues), reggueton y trap”, aseguró.



Ahora, con 28 años, el catracho tiene grandes sueños, anhelos y buenos temas que espera le puedan gustar a las personas.



El graduado del Instituto Jesús Milla Selva, actualmente es técnico en reparación de máquinas eléctricas y de gas en Houston.

El hondureño lleva la bandera de su país a donde sea que vaya.





Al tener que trabajar todo el día, Chevez busca cualquier momento para escribir sus canciones. “ Normalmente escribo mis canciones en la noche, muchas veces en la madrugada cuando todo está en silencio. Cuando leo algún libro que me gustó y cuando voy manejando hacia mi trabajo voy dándole melodía ”.



Hasta ahora, Chevez ha realizado dos colaboraciones con cantantes hondureños, J-Ka y Baby Boy, ambos originarios de Santa Bárbara.



A Chevez la inspiración le llega en cualquier momento. “Hay una canción que se llama ‘El amor nunca muere’, cuando escribí esa canción estaba perdiendo toda la esperanza en el amor”.



Chevez confesó a EL HERALDO, que meterse en el ámbito musical ha sido “muy difícil, una porque hay mucha competencia y hay muy buenos talentos y la otra es que no hay apoyo en nuestro país”.



Pero eso no le quita las ganas de salir adelante y seguir haciendo nueva música. Para este 2019 Chevez tiene preparados tres canciones nuevas, un reggaeton, un mambo y una balada pop.



“Espero que me tengan un poquito de fe, que no los voy a defraudar, estoy dando el 100%, pero voy a dar más de eso”, pidió Chevez a la comunidad hondureña.

Aquí uno de los temas del hondureño