Mamá de Meghan Markle no fue invitada a las fiestas de Navidad junto a la reina

LONDRES, INGLATERRA.- Doria Ragland, madre de Meghan Markle, no asistirá a las fiestas de Navidad en Sandringham junto a la reina Isabel II.



No se trata de falta de cortesía o rechazo sino que la invitación nunca fue realizada, ni siquiera durante la boda de Meghan con el príncipe Harry.



"Entiendo que ella no irá. No creo que sea porque ella no pudo, simplemente es inusual que la familia política asista", dijo Victoria Murphy, experta en realeza.



De acuerdo a las reglas de la realeza, solo pueden asistir a algunos eventos los mismos miembros de la familia.



Esto también se ve reflejado en Kate Middleton y William, quienes son los herederos al trono, pues lo padres de Kate nunca han asistido a una fiesta decembrina.

Y aunque Meghan está embarazada y es su primera navidad casada con el príncipe Harry no tendrá la compañía de su madre este año.