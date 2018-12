VÍDEO: Periodista de ESPN cuestiona el no llamado de Diego Vazquez a la Selección de fútbol de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras coronarse campeón el Motagua el pasado domingo, la cadena internacional ESPN, cuestionó que el argentino Diego Vazquez, se no sea tomado en cuenta para dirigir la Selección de fútbol Honduras.



El programa Jorge Ramos y su banda, se tomó algunos minutos para evaluar la gestión de Diego en el equipo motagüense, donde aseguró que tiene suficientes méritos para tomar las riendas de la H.



"Décimo sexto titulo para Motagua, no es poca cosa en toda la historia, y pensar que Diego Vazquez no fue considerado para la selección catracha".





Sobre el conocimiento de los jugadores enmencionó lo siguiente. "Quién puede conocer más al futbolista catracho que el señor Vazquez", finalizó en su intervención.Además, en las últimas horas se ha anunciado que el uruguayo, Fabián Coito, podría llegar en enero para tomar la Selección de Fútbol de Honduras dejando al argentino sin opciones.