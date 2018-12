Real Madrid busca la final ante un Kashima con ánimo de revancha

Abu DHABI, EMIRATOS ÁRABES UUNIDOS.- El Real Madrid, campeón del Mundial de Clubes en tres de las cuatro últimas ediciones, inicia su andadura en esta edición el miércoles (10:30 AM) en Abu Dabi, en semifinales contra el Kashima Antlers japonés, que llegará con ánimo de revancha por su duelo de 2016.



Entonces ambos equipos se vieron las caras en la final del torneo, en Yokohama, y los nipones consiguieron incluso forzar la prórroga al empatar 2-2 en los noventa minutos, antes de que dos tantos de Cristiano Ronaldo decidieran en la prórroga y los españoles levantaran el trofeo.



Esta vez no estará el astro portugués, que se fue en el inicio de esta temporada a la Juventus, y el Real Madrid llega al partido en un momento complicado, con más dudas que certidumbres y con unos últimos partidos que no invitan al optimismo.



Las recientes derrotas por 3-0 ante el Eibar en la Liga española y el CSKA Moscú en la Champions, y especialmente el juego del equipo, han enfadado a los hinchas del equipo blanco, que hace unos días despidieron a los suyos con abucheos después de caer ante los rusos, pese a que ese revés no tenía graves consecuencias porque su equipo estaba ya clasificado para octavos de final.



Por ello un título en el Mundial de Clubes se presenta con un buen bálsamo para cambiar el tono de cara a 2019.



En caso de conseguirlo, el Real Madrid rompería la igualdad a tres títulos que tiene con el Barcelona en el palmarés del Mundial de Clubes en su formato actual. A ello se sumarían las tres Copas Intercontinentales, con rango de títulos mundiales desde una decisión de la FIFA en 2017, que ganó el equipo 'merengue' en el pasado.



"Estar en el Mundial de Clubes otra vez es fantástico y esperemos renovar este año el título, que estos grandes jugadores han ganado ya el año pasado", explicó el entrenador Santiago Solari tras llegar a Emiratos.



El estado físico de algunos jugadores preocupa al técnico argentino.



Marco Asensio, que acabó el partido del sábado ante el Rayo Vallecano poniéndose hielo en un muslo, no pudo entrenar con sus compañeros el lunes en Abu Dabi y el galés Gareth Bale, que se está recuperando de una torcedura de tobillo, se ejercitó separado del grupo en esa primera sesión en la capital emiratí. El defensa francés Raphael Varane acortó además su entrenamiento.



En cambio, el también francés Karim Benzema, que tenía dolor en un tobillo tras el partido del Rayo Vallecano, y el brasileño Casemiro, que el pasado mes sufrió un esguince en un tobillo, parecieron ejercitarse sin problemas.



- Verdugo de las Chivas -

Enfrente estará un Kashima Antlers que este año ya hizo historia al conquistar por primera vez en su historia la Liga de Campeones asiática.



En cuartos de final de este Mundialito, el Kashima remontó para terminar imponiéndose por 3-2 a las Chivas de Guadalajara, ganándose así el derecho a esta revancha contra el Real Madrid.



Uno de los tantos ante los mexicanos lo consiguió, de penal, el brasileño Serginho, que lleva apenas cuatro meses en el equipo pero se ha convertido en una de las grandes figuras.



"Cuando era niño soñaba con poder jugar algún día contra el Real Madrid y poder hacerlo en un Mundial de Clubes es algo enorme", contó Serginho en una entrevista con la AFP en Emiratos.



La actuación de 2016 del Kashima, que jugaba entonces como representante del país anfitrión, ha sido la mejor de un equipo de Asia en esta competición.



Go Oiwa, el actual entrenador del equipo, estaba entonces como ayudante del técnico principal, Masatada Ishii.



Alineaciones probables:



Real Madrid: Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo - Marcos Llorente, Toni Kroos, Luka Modric - Lucas Vázquez, Vinicius, Karim Benzema. DT: Santiago Solari (ARG)



Kashima Antlers: Kwoun Sun-Tae - Gen Shoji, Shuto Yamamoto, Jung Seung-Hyun, Atsuto Uchida - Leo Silva, Serginho, Shoma Doi, Ryota Nagaki - Leandro (o Hiroki Abe), Yasushi Endo. DT: Go Oiwa



Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)