Roger Rojas: "Solo Dios sabe que va pasar con mi futuro"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero hondureño Roger Rojas, viajó la tarde del pasado martes hacia Costa Rica para iniciar un nuevo torneo con la Liga Deportiva Alajuelense.



"Vamos con mucha ilusión de arrancar la pretemporada con muchos ánimos de iniciar el torneo de la mejor manera", dijo Roger Rojas.



Y es que el jugador sabe que el equipo está de fiesta este próximo año. "Este es un años especial para el equipo, es el centenario, así que esperamos estar a la altura y lograr el objetivo que es levantar una copa".



Agregó. "Está la presión y queremos corregir los errores que se cometieron en el torneo y en la cuadrangular y en este próximo torneo no regalar puntos desde el principio, ya que eso pesa".



Roger Rojas ha tenido gran paso por el fútbol de Costa Rica que las ofertas no se han hecho esperar y a pesar de querer seguir en el equipo otras oportunidades podría llegar. "Hasta el momento sí, solo Dios sabe que va pasar con mi futuro. Yo voy con mucha ilusión de poder estar en el centenario del equipo y si pasan otras cosas que no están e mis manos, sino que en las de Dios, puede pasar, pero sino estamos contentos en Alajuela".





El delantero confirmó que despreció la primera oferta que ya le salió. "La única oferta real fue la que se dio el jueves, pero a mi familia y a mí no nos pareció, la pensamos, la analizamos y sentimos que no era una buena opción. Las decisiones se toman con cabeza fría, calma y si llega otra opción lo deben hablar con la directiva. Yo hasta el momento no se nada"



Y contó. "La gente quiere saber y fue de China la oferta, pero se decidió que no. Al final yo digo si o no. Era una opción que yo sentí que no era buena para ambas partes y el presidente contento porque quiere que el equipo esté bien armado".



"Era un equipo de la segunda división de China, no me recuerdo el nombre. Es complicado por varios factores, pero si hubiera sido una buena oferta futbolística y económica, pero no, estoy mejor en Costa Rica"



Rojas confirma que aún sigue ligado al conjunto manudo. "Voy a cumplir el año por el que renové porque firmé por un año más y así que me queda el año".



El atacante catracho aclara que de la liga de Costa Rica ha hay ni hubo ofertas. "Siempre que se juega con Herediano pasan varias cosas, especulaciones, pero yo tengo contrato con La Liga por un año y así que me acerqué a la red social y expliqué".



El "RoRo" sabe que en la Liga Alajuelense lo han recibido con los brazos abiertos. "Es una liga que me ha sentado muy bien, el país, la cultura y me he sentido contento, espero seguir haciéndolo de la mejor manero y poder ser campeón, ya que ese es el anhelo no solo mío, sino de todos los compañeros y familia".



Además aseguró que "recuperé la confianza y hasta de hacer penales. Aquí con Olimpia fallé dos penales a Marathón y Rea España. Allá he realizado dos penales y los anoté, creo que la confianza es importante. Cualquier delantero sabe de lo que hablo porque uno vive de la confianza y los goles".



El sueño del cañonero es poder volver a regresar a la H. "Espero estar en la Selección, uno se va largo y es difícil que no lo llamen. Espero estar constantemente porque yo he jugado un partido, luego pasan dos años y vuelvo a jugar otro. Los delanteros necesitamos confianza para poder agarrar y no la he tenido, pero para eso hay que ganármela y espero hacerlo con el nuevo entrenador que llamen", finalizó.

