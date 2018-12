Autoridades migratorias cancelan visa de Rubí Ibarra, la famosa quinceañera viral

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Rubí Ibarra, la joven mexicana que se hizo famosa por celebrar una mega fiesta de 15 años, tuvo problemas con el sistema migratorio de Estados Unidos. A Ibarra le cancelaron la visa y bloquearon su acceso al país.



El episodio, que ella misma califica como un "cruel malentendido", ocurrió el 26 de agosto de 2017, sin embargo, fue recientemente cuando decidió narrar lo sucedido.



Todo pasó cuando Rubí viajó a Estados Unidos para visitar a una prima que cumplía quince años. Mientras estaba en el aeropuerto de Brownsville, en Texas, fue interrogada por el servicio migratorio.



En primera instancia le consultaron el motivo de su visita. “Los policías sabían perfectamente quien era yo, en español me dijeron que si yo era la mexicana de los quince años y pues yo decía que sí y que sólo iba a una fiesta”, explicó Rubí.



Después todo se complicó. “No me trataron bien, me dejaron encerrada en un cuartito, me preocupé mucho y tuve miedo porque muchos policías me hacían preguntas y yo no les entendía y no sabía que responder, fue un momento muy duro, yo no paraba de llorar”, manifestó.



Hasta el momento el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza solo comentó que las personas que visitan Estados Unidos deben poseer la visa apropiada dependiendo del propósito del viaje. Sobre el caso específico de Rubí Ibarra no se han referido.