Honduras: Hospital San Felipe ofrecerá medicina nuclear en 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los pacientes que padecen de cáncer ya no deberán viajar a otro país en busca de tratamiento. Esto se debe a la instalación de la cámara nuclear que tendrá el Hospital de Especialidades San Felipe el próximo año.



El aparato estará ubicado en el Departamento de Servicio de Medicina Nuclear, que se construirá en enero de 2019 en el prestigioso sanatorio.



Cabe resaltar que será el primer hospital de la capital y del país que cuente con este tipo de tratamientos.



Las autoridades del San Felipe informaron que el proyecto tiene un costo de cinco millones de lempiras, fondos del Contravalor Non-Project que lidera el gobierno de Japón.



“Agradecidos con el pueblo de Japón por este importante proyecto, lo que se ha hecho es suscribir una carta de acuerdo para iniciar a principios del próximo año”, dijo Edwin Cruz, director del hospital.



El equipamiento del departamento de Medicina Nuclear oscilará a un costo de 800 mil dólares, es decir un aproximado de 19,600,000 lempiras.



Cruz comentó que la Cámara Nuclear será donada gracias a la cooperación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).



“Cada año vemos un estimado de 80 a 90 pacientes con cáncer, estas personas ya no tendrán que viajar a otros países en busca de su tratamiento. Estamos contentos porque éramos el único país de Centroamérica que no contábamos con este servicio médico”, añadió el galeno.