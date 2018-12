Chivas acaba sexto y como el peor mexicano en un Mundial de Clubes

AL-AIN, EMIRATOS, ÁRABES UNIDOS.- Las Chivas de Guadalajara se despidieron del Mundial de Clubes en sexta posición, la peor registrada por un equipo mexicano en la historia de la competición, tras caer en los penales ante el Esperance de Túnez (6-5 tras empate 1-1), este martes en Al Ain.



Walter Sandoval marcó para Chivas en el 5 de penal, pero el campeón de África igualó en el 38 por medio de Mohammed Belaili, que también marcó con una pena máxima.



El marcador no se movió más y el partido fue directo, sin prórroga, a la tanda de penales, donde el arquero mexicano Miguel Jiménez paró dos lanzamientos tunecinos, aunque fue insuficiente para los suyos por los fallos de Hedgardo Marín, Josecarlos Van Rankin e Isaac Brizuela.



Chivas había quedado fuera de la carrera por el título mundial al caer en su estreno el sábado ante el Kashima Antlers japonés (3-2) en los cuartos de final, también en Al Ain.



Tuvo por ello que jugar este duelo por el quinto puesto, como en su momento le ocurrió a Pachuca (2010), Monterrey (2011, 2013) y América (2015), pero todos ellos sí habían podido irse al menos con el consuelo de una última satisfacción.



El balance es catastrófico para las Chivas, que soñaban con ser el primer equipo mexicano en poder jugar una final y se van hundidos con dos reveses. Los terceros lugares de Necaxa (2000), Monterrey (2012) y Pachuca (2017) seguirán siendo los mejores para el país azteca.



"Estoy dolido por nuestra afición. No tenemos cara para mirar a nuestra gente", reconoció el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo.



Por contra, el Esperance pudo al menos evitar el desastre de su anterior participación en el Mundialito, en 2011, cuando fue sexto tras perder sus dos partidos.



"Veníamos de días difíciles mentalmente. Ahora toca dar las gracias a mis jugadores, hicieron un partido excelente", consideró el entrenador del Esperance, Mouine Chaabani.



- Desde los once pasos -

En la primera parte, Chivas comenzó su partido de este martes igual que el sábado en los cuartos: con un gol. Esta vez fue gracias a un penal decidido tras revisión mediante el VAR, que transformó en el 5 Walter Sandoval.



Pero el Esperance reaccionó con rabia después y buscó con insistencia el empate, con ocasiones como un remate de cabeza de Anice Badri que detuvo Raúl Gudiño en el 14 o un tiro fuera de Frank Kom (30).



Hasta que en el 38 una mano en el área de Ángel Zaldívar fue castigada por el árbitro neozelandés Matthew Conger con otro penal, igualmente tras revisar la jugada con el VAR, y Mohamed Belaili puso el empate a uno en el marcador.



En la segunda parte la batalla continuó nivelada.



Michael Pérez cortó en el 56 un contragolpe peligroso de los norteafricanos, que seguían llegando con más peligro.



En el 73, Zaldívar envió un fuerte disparo que salvó el arquero local, que también evitó el gol mexicano en el 82, primero parando un tiro desde fuera del área de Pérez y después el intento de Miguel Ponce en el rechace.



Esperance se había quedado con diez hombres en el 77 por la segunda amarilla a Badri y en el 90+6 fue expulsado también Houcine Rebai. Acabó con nueve, pero se llegó a la resolución por penales.



Allí Miguel Jiménez, que había entrado poco antes en lugar de Raúl Gudiño, paró dos penales, pero los fallos de Hedgardo Marín, Van Rankin y Brizuela dejaron a las Chivas con el sexto puesto.