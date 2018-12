Juan Gabriel fingió su muerte para que no lo mataran, asegura Joaquín Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Joaquín Muñoz, exmanager de Juan Gabriel, aseguró que el famoso cantante tuvo que fingir su muerte, el pasado 28 de agosto de 2016, para protegerse porque lo querían matar.



Durante una entrevista al programa Los Intrusos, el amigo de Juanga, que asegura aparecerá en cualquier momento, afirmó que el artista regresará para hacer justicia.



"Hay que entender una cosa, Juan Gabriel no es que se fue de vacaciones, ni disfrutando de la vida. Lo hizo por algo, algo muy fuerte que era proteger su vida. Entonces para poder aparecer tiene que estar bien cuidado, bien armado y sobre todo bien protegido su vida. Es venir a hacer justicia de alguna manera", comentó.

Vea aquí: Juan Gabriel no reaparece y las redes sociales se llenan de divertidos memes



Por su lado, Jorge Carbajal, periodista que asegura se escribe con el Divo de Juárez, expresó: "Lo que sí te digo es que tuvo que huir para que no lo mataran".



Asimismo aclaró que todo lo dicho por el exmanager está "ordenado por Alberto, Joaquín no hace nada que no le diga Alberto".