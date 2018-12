Los jugadores que se beneficiarían con el despedido de José Mourinho

MANCHESTER, INGLATERRA.- El despido de José Mourinho como entrenador del Manchester United era un secreto a voces. A nadie ha tomado por sorpresa la salida del técnico luso del conjunto inglés, incluso hay quienes lo podrían estar celebrando.



Muchos son los aficionados que han lamentado el despido de José Mourinho como entrenador del Manchester United, aunque hay otros que prácticamente podrían estar celebrándolo.



Este es el caso de jugadores como Paul Pogba, Andreas Pereira o Luke Shaw, con los que el entrenador portugués ha tenido sus discrepancias desde que tomó el mando del conjunto inglés.



El caso más conocido es el de Pogba, con el que la tensión se ha dejado ver hasta en los entrenamientos, lo que llevó al francés a dejar de jugar e incluso, perder la capitanía.

Por otro lado está Luke Shaw, quien ha sido muy criticado por el portugués, partido tras partido, pese a que el lateral inglés ha pasado por un calvario de lesiones que no le han dejado jugar al máximo nivel.



Romelu Lukaku tampoco se ha librado de las críticas de Mou cuando ha atravesado una negativa racha goleadora, al igual que Chris Smalling, al que ha acusado de no dar el máximo en los partidos.



Además, la salida de Mourinho beneficiará a hombres como David de Gea, Juan Mata, Ander Herrera o Anthony Martial, quienes no habían renovado con el club pese a que sus contratos finalizan al final de la temporada