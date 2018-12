Messi recibe su quinta Bota de Oro y se convierte en el único jugador en conseguirlo

BARCELONA, ESPAÑA.- El astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, recibió este martes su quinta Bota de Oro al mejor goleador de las ligas europeas en 2018 convirtiéndose en el único jugador en lograrlo.



"No me esperaba todo esto cuando arranqué. Mi sueño era ser profesional, triunfar en el fútbol. Es lo que amo, el fútbol, pero nunca imaginé tanto", aseguró el futbolista en una gala en una fábrica de cerveza de Barcelona.



Messi recibió el trofeo tras marcar 34 goles en la pasada temporada, dos más que el egipcio del Liverpool Mohamed Salah (32) y cuatro más que el goleador inglés del Tottenham Harry Kane (30).



El capitán azulgrana, que revalidó un título que ya había logrado en la temporada 2016/2017, superó con su quinta bota de oro a su gran rival portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, que tiene cuatro.



Messi también había recibido la Bota de Oro en la temporada 2012/2013 en la que marcó 46 goles, y había vuelto a ser el máximo goleador en Europa en las temporadas 2011/2012 (50 tantos) y 2009/2010 (34).



"Estoy en el mejor equipo del mundo, tengo al lado a los mejores del mundo en su puesto y eso hace que sea más fácil conseguir estos premios", dijo el rosarino.



El capitán azulgrana ha empezado también en plena forma la presente temporada, en la que ya encabeza la tabla de goleadores ligueros con 14 dianas, tres más que las 11 que llevan su compañero en el Barça Luis Suárez y el uruguayo del Girona, Cristhian Stuani.



Aun así, el argentino quedó en quinto lugar en la votación del Balón de Oro de 2018, ganado por el croata del Real Madrid Luka Modric, y por primera vez desde 2006 cayó del podio de este galardón que ha ganado en cinco ocasiones.



Desde entonces, la Pulga encadena dos actuaciones soberbias en Liga: con dos magistrales goles de falta hundió a sus rivales domésticos, el Espanyol de Barcelona (0-4), y en la última jornada anotó un 'hat-trick' y brindó dos asistencias en la victoria por 0-5 ante el Levante.



"Me encuentro muy bien, en lo anímico, en lo físico. Van pasando los años e intento seguir cuidándome como lo hice durante toda mi carrera y aun mucho más porque los partidos son cada vez más exigentes", explicó Messi.



Con su equipo líder en la Liga, competición que ha ganado en nueve ocasiones, el argentino aseguró a principios de temporada que su gran propósito es levantar la quinta Liga de Campeones, especialmente tras la sorpresiva eliminación ante la Roma en los cuartos de final de la edición anterior.



Clasificados como primeros en un complicado grupo con el Tottenham inglés y el Inter de Milán italiano, el sorteo celebrado el lunes aparejó a los azulgrana con el Olympique de Lyon francés en octavos de final.