Publican supuesta foto de Juan Gabriel en el ataúd

Hoy la @revistatvnotas #tvnotas confirma con esta publicación que el #divodejuarez #juangabriel está muerto. La revista publico lo siguiente: Después de tanto revuelo, te informamos en exclusiva que tristemente nuestro Juan Gabriel sí está muerto. Hasta nuestra Redacción llegó esta prueba que acaba con todos los rumores que se sucitaron días atrás. A mediados de noviembre se generó la polémica sobre si Juan Gabriel está vivo o no. Quien inició ésta fue Joaquín Muñoz, abogado que conoció a El Divo de Juárez en 1979, y desde ese momento no se despegó de él hasta llegar a ser su asistente y secretario, y ahora asegura que Alberto Aguilera está vivo, pues ha tenido comunicación con él. Sin embargo, a nuestra Redacción llegó el documento que prueba la muerte del cantante, pero quien lo proporcionó no nos dio su identidad y pidió seguir en el anonimato.