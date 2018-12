De qué Uruguay quede entre los primeros tres del Sudamericano sub 20 depende la llegada de Fabián Coito a Honduras   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Fabián Coito suena cada vez con más fuerza para ser el próximo entrenador de la Selección de Fútbol de Honduras, sin embargo, hay una serie de gradas que aún no permiten cerrar un acuerdo. La más alta digamos son los objetivos de Uruguay para 2019 y 2020.



Coito, entrenador de la sub 20 uruguaya, jugará este enero no solo el Sudamericano sub 20 en Chile sino que también el 90 por ciento de su futuro.



Si Uruguay logra quedar entre los dos primeros lugares del torneo en Chile, clasificará a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una oportunidad casi única en la vida para cualquier deportista en el mundo, por lo que podría así desestimar la oferta hondureña a cambio que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le asegure dicha chance.



Un segundo plano es el compromiso que Coito siente con Uruguay, y en caso de que consiga estar simplemente entre los primeros cuatro lugares del torneo Sudamericano, pues le dará pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el pase al Mundial sub 20 en Polonia, por lo que podría sopesar también venir a Honduras.



Por último, Coito se queda sin contrato con Uruguay en febrero tras el Sudamericano y de acuerdo a los objetivos logrados dependería su próximo proyecto de trabajo.