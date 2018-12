Luka Modric y el lugar donde comenzó su mejor año 

'Para mí siempre es importante ayudar al equipo de la mejor manera posible, no me obsesiona el tema individual. Lo importante es cómo vamos a jugar como equipo, afrontar este reto y ganar el título', dijo Modric.

ABU DABI, EMIRATO ÁRABES UNIDOS.- Cuando Luka Modric se proclamó campeón con el Real Madrid en el pasado Mundial de Clubes, donde fue elegido además el mejor jugador del torneo, no podía imaginar que era el presagio de un 2018 inolvidable para él: ahora vuelve al mismo lugar, Abu Dabi, y a la misma competición, en busca de un nuevo éxito.



Balón de Oro de la revista France Football, Premio The Best de la FIFA, Mejor Jugador UEFA de la pasada temporada, Balón de Oro en el Mundial de Rusia-2018... Los premios individuales se acumulan para el genio croata, que a nivel colectivo se coronó con el Real Madrid en mayo en la Liga de Campeones e hizo historia con Croacia y su subcampeonato en el Mundial de Rusia.



El pasado 3 de diciembre, Modric recibió en el Grand Palais de París el deseado Balón de Oro, rompiendo así el reinado compartido de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, que se repartían el galardón desde 2008.



Modric, que acumula tres títulos en el Mundial de Clubes, tiene la oportunidad ahora de dejar atrás en el palmarés a Messi (3) y de alcanzar a Cristiano Ronaldo (4). Sólo le superaría en número de trofeos en esta competición el alemán Toni Kroos, que lo ha ganado cuatro veces -una con el Bayern, tres con el Real Madrid- y que sumaría en ese caso cinco coronas.



"Como hemos ganado tres veces seguidas la Champions queremos hacer lo mismo con el Mundial de Clubes.

Para el Real Madrid siempre es importante ganar títulos y queremos lograrlo por tercera vez consecutiva", afirmó en declaraciones a la web del Real Madrid el lunes.



"Para mí siempre es importante ayudar al equipo de la mejor manera posible, no me obsesiona el tema individual. Lo importante es cómo vamos a jugar como equipo, afrontar este reto y ganar el título", sentenció.

Punto de inflexión

En caso de lograrlo, Modric cerraría un año 2018 impensable incluso por él mismo cuando hace un año viajó también a Emiratos Árabes Unidos para este torneo.



"Modric ha recibido este año todos los premios que se le pueden dar y por tanto nadie puede dudar de que es el mejor. Dentro del campo este año ha sido el mejor como jugador", valoró a la televisión oficial del club 'merengue' su presidente, Florentino Pérez, con motivo del Balón de Oro al jugador croata.



El Mundial de Clubes de Emiratos-2017 fue hace un año un torneo muy importante para Luka Modric.



Había comenzado la temporada con críticas por su rendimiento y llegaba a aquel torneo con apenas un gol y dos asistencias en 20 partidos.



Nadie apostaba por su protagonismo en aquel torneo, pero le 'robó' el Balón de Oro de ese Mundialito a Cristiano Ronaldo, que fue declarado el segundo mejor jugador.



"No siempre vas a jugar bien, y cuando pasa surgen dudas, pero no me molestan. Estoy enfocado en el trabajo que hago todos los días. Algunas veces sale bien y otras no", explicó entonces tras recibir aquel galardón.



No marcó en ese torneo, al contrario que Cristiano, que hizo dos goles, pero se valoró su magia para llevar la batuta del equipo.



La misma que le ha hecho tener un año de ensueño y con la que puede aspirar a conseguir por segunda vez el Balón de Oro del Mundial de Clubes, algo que sólo ha conseguido Lionel Messi (2009, 2011).



En el caso de Modric sería además de manera consecutiva. Rompiendo moldes.