Fabián Coito también a la espera de respuestas para decidir por Honduras o seguir en Uruguay

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador uruguayo, Fabián Coito, favorito en las últimas horas para hacerse cargo de la Selección de Honduras rumbo al Mundial de Qatar 2022, también se encuentra a la espera de respuestas claras de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para tomar una decisión.



En Uruguay insisten que no se debe romper el ciclo de Coito en las menores de La Celeste y que el exdefensa de Olimpia sigue siendo el recambio ideal para el Maestro Óscar Washington Tábarez tras la próxima copa del mundo.



Ante eso, Coito que de a poquito va soltando cabos, dijo a diario El País en Uruguay que "Mi preferencia siempre va a estar en la Selección uruguaya, pero me encantaría tener un parámetro más real”, consignó el entrenador que prepara la sub 20 charrúa para el Sudamericano sub 20 de enero, del que también depende deportivamente su decisión.



Coito ha tenido contacto con Honduras y lo ha aceptado tanto el presidente del Comité Normalizador de Fenafuth, Jorge Salomón, tanto como el mismo DT, quién dijo que "voy viendo opciones que se me presentan".



Los otros dos candidatos de Honduras para su nuevo entrenador son el argentino Diego Vazquez y el colombiano Alexis Mendoza, según conoció EL HERALDO.