Los 10 personajes del año en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- 1. Igor Garafulic/ Guillermo KirkpatrickIgor

Garafulic, representante de las Naciones Unidas en Honduras, y Guillermo Kirkpatrick, embajador de España, se ganaron la simpatía y admiración de los diferentes sectores de la hondureñidad.

Ambos estuvieron todo el año en más de 50 reuniones con los actores de la crisis política en un denodado esfuerzo porque las partes alcanzaran acuerdos. A ambos se les notaron buenas intenciones a juzgar por las declaraciones de prensa que dieron en todo momento.

En algún instante en que las conversaciones se interrumpieron por el conflicto de intereses políticos que las caracterizó, Garafulic y Kirkpatrick se dieron a la tarea de visitar de forma individual a Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya y Salvador Nasralla para convencerlos de que continuaran en el diálogo.

La ONU destinó 1.8 millones de dólares (43 millones de lempiras) para financiar el diálogo político que al final alcanzó 186 consensos, pero ninguno sobre los temas más sensibles, como el denunciado fraude electoral, la amnistía para los presos políticos, la reelección y la transformación de los organismos electorales. En 10 meses se gastaron 400 mil dólares.

En la última reunión del diálogo, Garafulic, visiblemente triste, declaró: “No ha habido acuerdos para elevarlos a la categoría de acuerdos formales”. Luego expresó que hubo 169 consensos, los cuales “son propiedad de las fuerzas políticas hondureñas, quienes los han construido”.

“Queda en sus manos para que puedan proceder con ellos a favor del país. El trabajo desarrollado en las mesas técnicas, con aporte de los facilitadores de la ONU, tiene la calidad y la coherencia para orientarse a lograr acuerdos nacionales”.

“El documento Compromiso por Honduras hoy termina, lo que continúa es el compromiso de Naciones Unidas y el gobierno de España y toda la comunidad internacional con Honduras, vamos a seguir trabajando por el bien del país”, afirmó el diplomático.

“Este diálogo fue de hondureños, dirigido por hondureños y para hondureños”, añadió.

EL HERALDO, en esta ocasión, aparte de Garafulic y del embajador Kirkpatrick, hace un homenaje a una serie de personalidades que durante el año han destacado por sus buenas intenciones con el país y por sus ejecutorias al frente de sus responsabilidades.

Hizo méritos para que lo reeligieran para un nuevo período de cinco años.

2. Óscar Chinchilla, fiscal general

El fiscal general Óscar Chinchilla fue reelecto para un nuevo período de cinco años por sus méritos al frente de sus funciones.



Este funcionario coordinó la lucha contra el crimen organizado, especialmente el narcotráfico y las maras y pandillas, así como el combate a la corrupción.



Para ello hubo un número elevado de requerimientos contra funcionarios y exfuncionarios, diputados y exdiputados, algunos de los cuales siguen presos.



Mejoró la tecnificación de las investigaciones que realiza la Agencia Técnica de Investigación Criminal y creó la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) y la Unidad de Apoyo a la Depuración Policial.

Desconcentrar hospitales, la atención primaria, un modelo en salud.





3. Octavio Sánchez, ministro de Salud

El ministro de Salud, Octavio Sánchez, impulsó este año una nueva política orientada a poner en práctica la atención primaria en salud. Esta medida tiene como finalidad desconcentrar los hospitales de tal forma que la ciudadanía pueda recibir atención en sus pueblos. También fue posible la recuperación administrativa del Hospital Escuela, razón por la que se trabaja en su rescate.

Junta Interventora, pretende darle un nuevo rostro al Registro Nacional de las Personas.





4. Rolando Kattán, coordinador de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas

Rolando Kattán, coordinador de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP), pretende darle un nuevo rostro a esta entidad. La despolitización es uno de los temas que están en la agenda de estos nuevos funcionarios.



El poeta Kattán lleva la misión de impulsar un proyecto de nueva tarjeta de identidad bajo los principios de total transparencia.

Extradiciones y lucha contra el narcotráfico





5. Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia

El procedimiento agilizado para extraditar a los ciudadanos solicitados por Estados Unidos por estar presuntamente vinculados al narcotráfico es parte del trabajo que ha estado haciendo la Corte Suprema de Justicia, liderada por Rolando Argueta.



Aunque sigue alta, se ha reducido la mora judicial mediante la agilización de los juicios y la instalación de los tribunales de sentencia locales.

Alcalde: Sigue trabajo por mejorar la ciudad.





6. Nasry Asfura, alcalde capitalino

El alcalde capitalino, Nasry Asfura, continuó este año ejecutando obras de infraestructura. Aunque la ciudad tiene retos sociales como el abastecimiento de agua, el alcalde tiene el mérito de darle un buen uso a los recursos provenientes de los impuestos. Su característica es trabajar en equipo. El edil tiene su característica mística de no inaugurar las obras y ponerlas en funcionamiento de inmediato.

Junta de Convocantes no cesará en sus fines.





7. German Cálix, coordinador de la Junta de Convocantes

De no ser por la Junta de Convocantes, los actores de la crisis política no se hubieran sentado a dialogar. El padre German Cálix presidió a un grupo de ciudadanos que se acercó por primera vez a Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya, Salvador Nasralla y Manuel Zelaya para que se sentaran a dialogar.



Si las partes no se pusieron de acuerdo al final quedó en el recuerdo el esfuerzo que hicieron los convocantes, entre los cuales estaban, además del religioso, Juan Ferrera, Jorge Yllescas, Olban Valladares, Efraín Díaz Arrivillaga y Eduardo Facussé.

Un verdadero ejemplo de superación y humildad.





8. Alberth Elis, premio al jugador joven del equipo de Houston Dynamo

El jugador de fútbol, Alberth Elis, recibió este año el premio al “jugador joven” del equipo Houston Dynamo, donde milita con éxito.



Este futbolista se ha destacado en el exterior por su comportamiento y por su humildad que demostró en las redes sociales cuando contestó a uno de sus seguidores que su primer sueldo como jugador fue de 400 dólares al mes (9,756 lempiras).



Otra característica de este atleta es que este año donó 20 computadoras a la Escuela Fidelina Cerros, de Chamelecón, donde él estudio su primaria. él sigue siendo solidario con otros.

Hondureña sobresale en La Academia, México.





9. Katheryn Banegas, cantante hondureña que sobresalió en La Academia

La cantante hondureña Katheryn Banegas destacó este año en el concurso promovido por La Academia, en Televisión Azteca. La artista sobresalió con su peculiar canto que le permitió al ocupar el tercer lugar y ganar un contrato por un año con la disquera Universal Music.



“Quiero decírtelo con absoluta claridad, tú eres muy probablemente la mejor intérprete femenina que tiene este proyecto al día de hoy y eso conlleva una enorme responsabilidad que se llama reinvención’, le dijo el juez Arturo López Gavito, uno de los más críticos del programa.



10. Selección Nacional Sub-20, entre las mejores del mundo del fútbol

La selección hondureña de fútbol Sub 20 clasificó al mundial que bajo esta modalidad se desarrollará en Polonia el año venidero.



Dirigidos por Carlos Tábora y Jorge Jiménez, los seleccionados pusieron en alto el nombre de Honduras en las eliminatorias desarrolladas en Estados Unidos. Será la octava vez que Honduras estará en un mundial de esta categoría.



En el pasado estuvo en los mundiales Catar 1995, Túnez 1997, Nigeria 1999, Holanda 2005, Egipto 2009, Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017.