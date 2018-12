Incuestionable fracaso futbolístico y económico para los olimpistas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Ya lo decía Hendry Thomas en la previa de la final ante Motagua: “En Olimpia los segundos lugares no cuentan”. Y la pérdida del título del reciente domingo solo se puede etiquetar con una palabra: fracaso.

Como ya se está haciendo una costumbre en los últimos tiempos, Olimpia se volvió a quedar con las manos vacías y ya suma cinco torneos sin saborear una copa. Una eternidad para lo que significa el León. El fracaso es tan rotundo como costoso.

¿Cuánto vale la plantilla de Olimpia? Según fuentes extraoficiales, el presupuesto mensual del Rey de Copas ronda los cinco millones de lempiras. Si partimos de que el Albo comenzó la pretemporada el 15 de junio y terminó el Apertura el 16 de diciembre, el naufragio de Olimpia andaría alrededor de los 30 millones de lempiras (en unos seis meses).

Millonaria inversión para llevarse un “inválido” subcampeonato como premio.

Superior al del campeón

De acuerdo a la investigación de Zona, los Blancos bajaron a 2.2 millones su presupuesto con la llegada de Héctor Vargas a finales de 2013 y durante la gestión del argentino el gasto mensual osciló entre 2.5 y 3 millones al mes.

Sin embargo, para este torneo se le metió más dinero con el afán de lograr la ansiada copa 31.

Olimpia se reforzó con Jerry Bengtson, Júnior Lacayo, John Pauk Suazo, el argentino Esteban Espíndola, Deybi Flores, Jairo Róchez y el brasileño Leandro Motta. La inversión en estos fichajes incrementó los costos de una plantilla que ya contaba con jugadores como Carlo Costly, Rony Martínez y Diego Reyes. Estos cinco millones están arriba, por ejemplo, de los tres que invierte el campeón Motagua.

Cambio de entrenador

Pero, ¿por qué se fracasó habiendo sacado la chequera? Las razones son diversas y una de ellas fueron los refuerzos. De los siete fichajes, solo se salvan dos: Bengtson que fue el goleador y Espíndola que alcanzó regularidad en la temporada.

Deybi acusó intermitencia, Lacayo y Suazo no tuvieron muchas oportunidades, Róchez no existió y Motta sintetizó la pésima gestión de refuerzos del Olimpia: no jugó ni un partido de liga y se fue sin haber terminado el torneo por no entrar en los planes del entrenador.

¿Por qué fichar un jugador que no estaba apto físicamente y que no gustaba al técnico? Fiasco. Otra pesada razón fue el cambio de entrenador en pleno torneo. Nahún Espinoza -que no convencía con su fútbol, pero tenía buenos resultados- fue reemplazado por un Manuel Keosseián que desbarató los números de su antecesor.

Nahún dejó líder invicto al equipo en la fecha 14, mientras que Manolo solo cosechó dos triunfos en ocho juegos.

Desde Nahún hasta Keosseián, el equipo no encontró un 11 de hierro. A eso hay que sumar la molestia de algunos pesos pesados como Donis Escober y Carlo Costly debido a que no eran tomados en cuenta por el DT. Esto generó turbulencia, por más que el equipo quiso esconderla. Estos y otros factores más terminaron cavando la tumba de los Leones.