Carlton del “Príncipe del Rap” demanda por plagio de baile

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Alfonso Ribeiro, quien interpretó a Carlton en la serie de televisión “El Príncipe del Rap”, entabló el lunes sendas demandas contra los creadores de Fortnite y NBA 2K por usar su famoso baile en los videojuegos.



En demandas separadas interpuestas en una corte federal, Ribeiro afirma que Epic Games (desarrollador de Fortnite) y Take-Two Interactive (desarrollador de NBA 2K) usaron el llamado “Baile de Carlton” sin autorización y sin dar el debido crédito.



El baile se hizo famoso a través del personaje Carlton Banks, interpretado por Ribeiro en la popular comedia de la década de 1990.



Ribeiro pidió al juez que ordene a ambas empresas que dejen de usar sus movimientos.

Ribeiro dice que el registro de propiedad del baile está en trámite.



Portavoces de Epic Games y Take Two no han respondido solicitudes de comentario.