Abogado Marlon Duarte califica como un show e ilegal el aseguramiento de los bienes de Tony Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como confiscatoria e ilegal calificó el aseguramiento de bienes contra Juan Antonio "Tony" Hernández, el abogado Marlon Duarte.



“Siempre he dicho que una ilegalidad no se combate con otra ilegalidad, nunca he estado de acuerdo que a una persona le vayan a asegurar sus bienes, tengo entendido que Tony fue apenas a la primera audiencia”, expresó el profesional del derecho.



“Ni si quiera ha ido a proponer pruebas, no hay una declaración de culpabilidad, no se sabe hasta que extensiones puede declararse culpable o en todo caso si fuera exonerado de todos los cargos”, agregó.



Duarte explicó que lo que está pasando con el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, "es una acción confiscatoria, lo mismo pasó con la familia Rosenthal, no puede extenderse otra ilegalidad con otras personas, siempre lo sostengo, no todo lo que dicen en Estados Unidos es verdad”.

"Si se tiene una investigación desde el 2013 contra Tony Hernández, donde prácticamente venía iniciando sus estudios, entonces hay cosas que no compaginan en los tiempos y espacios que dicen en la acusación”, explicó.



Asimismo, el entrevistado calificó el aseguramiento de bienes contra Tony, como un show porque se están adelantando y "complaciendo las peticiones de personas que tienen intereses de que se realicen este tipo de legalidades”.



"Es un extremo totalmente abrupto, no se puede regular acciones del pasado con leyes del futuro, además no sabemos hasta qué alcance tiene la investigación y si en realidad todos los bienes están involucrados en determinada acción y que hasta el momento no se ha evacuado un tan solo medio de prueba en Estados Unidos”, puntualizó.

