Ónice Flores revela las propuestas indecentes que le han hecho en la tv y hasta en política

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un accidentado debut en televisión, filtración de fotos íntimas, rumores sobre violencia en el noviazgo y hasta propuestas indecentes, son solo algunos de los escándalos que rodean la vida de la joven presentadora hondureña Ónice Flores, Campanita, y de los cuales habló "sin pelos en la lengua" en exclusiva con EL HERALDO.

"Cuando vi esa foto no dormí toda la noche...", "Seré sincera y sí, una de esas fotografías es mía...","Me han ofrecido casa, carros, trabajo en política, un buen puesto en un canal de televisión, por obviamente ya sabemos qué...","La chica del vídeo no era yo, eso fue totalmente mentira...", fueron algunas de las respuestas que dio la expalillona del Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop), durante su entrevista en la que lucía muy bella usando un jumpsuit con estampado floral.

¿Quién es Ónice Flores?

Ónice es una chica de 20 años, estudiante de psicología, amante del baile y apasionada; todo lo que realiza lo hace con mucho amor porque le encanta ser excelente en lo que hace.

Siempre he querido que mis papás se sientan muy orgullosos de mí y que siempre estén a mi lado, es algo que en verdad me llena. Que estén en la noche esperándome para decirme que soy un orgullo para la familia.

¿Por qué te dicen Campanita?

Esa historia viene de mi abuelo. Me decía Campanita por mi timbre de voz- aguda-. Mi abuelo me empezó a decir así, campana y luego me decía campanita, obviamente por mi estatura -1.58 cm-. Luego mi mamá me empezó a comprar unos zapatos que usaba el personaje Tinkerbell, entonces se pasó el apodo.

¿Tienes novio?

No

¿Por qué no tienes novio?

Hace poco tenía. Anduve con una persona, teníamos como dos años, cortando y volviendo y no, creo que a veces uno quiere que las cosas funcionen a la fuerza y cuando no se puede, no se puede.

Entonces tomé la decisión de cambiar el rumbo de mi vida y tomar mejores decisiones. Estoy muy bien sola, pienso enfocarme, concentrarme, no lo veo necesario, en realidad no necesito a nadie en mi vida, por los momentos, así que así me pienso mantener.

¿Hubo terceras personas involucradas en su ruptura?

No, no, sí era muy celosa y él también, siempre tuvimos problemas por eso, pero al momento de terminar no fue por terceras personas.

¿Qué piensas del maltrato en el noviazgo?

Esa es una parte de verdad bastante complicada, porque es algo que no se debe dar y uno como mujer no lo debe permitir, sin embargo, a veces sucede y es muy difícil hablar con una persona que está enamorada y hacer ver a esa persona que las cosas no están bien y que ella me entienda.

Cuando estás en una relación tóxica y recibes maltrato quien tiene que tomar la decisión es la persona que está siendo maltratada, porque sino, no va para ningún lado. Debe buscar ayuda.

Desde un inicio no se debe permitir, pero como le digo, lastimosamente sucede y una de mujer lo permite.

Rumores en redes sociales apuntaban a que tú sufrías violencia en el noviazgo ¿es cierto?

Ónice sonrió, dejó de ver hacia la cámara y tras unos minutos dijo que no deseaba responder la pregunta.

-Este fue un rumor muy sonado en las redes sociales, mismo que la ahora presentadora de GoTv, negó en su momento, sin embargo, durante nuestra entrevista decidió no realizar comentarios sobre el tema.

¿Cómo manejaste la filtración de fotos íntimas?

Todo lo he manejado de la misma manera. Las críticas, inventos, burlas y cualquiera de este tipo de cosas que son tóxicas, nunca les he prestado atención. Sobre mí han salido muchas cosas, fotos, vídeos... muchas veces se han dado cuenta que no soy yo.

Había un vídeo que esto y lo otro, es más me hicieron tanto daño, yo estaba representando a Honduras en un certamen de belleza en El Salvador y una persona de mal corazón lanzó un vídeo diciendo que la chica que ahí aparecía era yo.

Yo obviamente me enojé, porque uno de los jurados del certamen se me acercó y me dijo "mira lo que me enviaron a mi perfil" (la foto de la polémica)

Me enojé, tomé mi celular y grabé un vídeo diciendo cómo me sentía. Gracias a Dios mis seguidores consiguieron el vídeo y vieron que la chava estaba tatuada y que por eso el material le había puesto un emoji en la espalda, para que no supieran que era otra chica.

¿Eras tú la joven del vídeo?

La chica del vídeo no era yo, eso fue totalmente mentira.

¿Y la chica de las fotos?

Seré sincera y sí, una de esas fotografías es mía, un en la que no se me ve nada salgo en bra, salgo posando, en realidad sí me la tomé, porque yo siempre he sido una persona que ama su cuerpo, no creo que tenga nada de malo.

¿Cómo se filtró la imagen?

Yo no se la mandé a un hombre, no se la mandé a mi novio. Tengo una desconfianza con todo esto, en realidad no sé cómo surgió, pero tengo dos opciones:

-Que mi exnovio tomaba mi celular y se la haya pasado, sospecho eso, porque fue una de las veces en las que terminamos que esa fotografía surgió, que fue cuando empecé a andar con otra persona, para darle celos a él. Obviamente él se puso super enojado y es por eso que digo que es una opción.

-Por otro lado, para ese entonces a mí se me había destruido el celular completamente, no tenía la huella ni nada de eso, entonces cuando lo mandé a arreglar lo dejé sin nada de clave y la persona que me lo arregló no sé si pudo ver lo que tenía y si vio la fotografía y por maldad la publicó.

¿Te sientes culpable porque esa foto se filtrara?

Nunca me sentí mal, nunca dije no sirvo por esto, jamás voy a dejar que una persona o un hombre venga a decirme que valgo menos por tener una foto desnuda. Pienso que mi valor como mujer sobrepasa cualquier tipo de cosas y sí fue un error, puedo cometer muchísimos errores, pero para eso estoy para aprender.

No he sido la única, a la mayoría de nosotras creo que les ha sucedido, hay varias compañeras en este ámbito, redes sociales y televisión que han pasado por este tipo de situaciones y me ha encantado ver cómo la mayoría sale adelante.

¿Una recomendación para las chicas que quizá están pasando por esto ahora?

Todas las mujeres deben saber que si llegan a pasar por este tipo de situaciones no es de suicidarse, uno tiene esos pensamientos, claro que los tiene, cuando ves todo ese relajo en las redes sociales y hombres te mandan mensajes diciéndote obscenidades y las mujeres agarran esa herramienta para poder decirte de 'p...' para arriba.

Yo les puedo recomendar que si están pasando por esta situación se alejen de las redes sociales, no miren comentarios. Así lo hice yo en su momento.

¿Cómo afectó tu vida la filtración de fotos íntimas?

La parte más incómoda fue salir a la calle y te griten, uyy qué rica esa foto mami.

Una vez salí en la noche con una amiga, pese a que no me gusta salir mucho, y en el lugar había una mesa con chavas y chavos, ellos se pusieron a hablar en voz alta y a decir cosas para hacerme sentir mal. Yo lo que hice fue salir del lugar y decidí no volver a salir.

¿Qué pasó por tu mente al ver tu foto en las redes sociales?

No dormí toda la noche.

¿Has tenido propuestas indecentes?

Sí, bastantes. Me han ofrecido casa, trabajo en política, buen puesto en la política, un buen puesto en un canal de televisión, por obviamente ya sabemos qué y no. Pienso que mi valor como mujer sobrepasa todo ese tipo de cosas.

Siempre me ha gustado luchar por lo mío, ser perseverante nunca quiero las cosas rápido o nunca me va a gustar que alguien me señale y me diga, por mí vos tenes esto.

Un accidentado debut en televisión

¿Cómo superaste el bullying luego de tu debut en medios de televisión?

Definitivamente pienso que me ayudó muchísimo el apoyo que tuve de parte de mi familia, creo que desde el inicio estuve preparada para todo lo que se venía, porque desde el primer día que estuve en pantalla fue increíble la crítica, lo que hacían conmigo.

Hacían páginas en contra mía y las personas cercanas a mí me decían, qué es lo que pasa, pero definitivamente me mantuve fuerte y firme, supe lo que quería lograr y nunca dejé que otras personas que tienen resentimiento por no lograr sus sueños vengan a querer que yo no los cumpla.

No permití que ninguno de los comentarios me afectara, me centré, me enfoqué y seguí adelante que es lo más importante.

¿Tu experiencia como presentadora durante los desfiles del 15 de septiembre?

Tenía nervios. La primera vez a mí me habían dicho que iba únicamente como palillona.

El 13 de septiembre me llamaron y me dijeron que qué posibilidad había de que fuera a las oficinas del canal, yo les dije que sí, pero me volvieron a avisar hasta el 14 de septiembre en la noche.

Me llamaron y me dijeron “fíjate que queremos que mañana estés en el Estadio -desfiles del 15 de septiembre- te vayas con el traje de palillona, linda, porque vas a hacer la entrada en Televicentro". Me puse feliz obviamente.

Al día siguiente me fui para el canal, súper temprano, fui a camerinos me arreglaron, yo iba súper feliz, pero no sabía que ya me tocaba hablar en cámara. Yo me imaginaba algo diferente, que Erick me iba a presentar como parte del equipo y me harían preguntas típicas de cómo te sentís, siempre enfocada como palillona, pero no fue así. Alguien de producción se me acercó y me dijo “trajiste algo de ropa, algo distinto", yo le dije que solo llevaba un vestido azul y un short, este último lo descartó .

Me puse el vestido y unos tacones y me dijeron vas al aire. Yo recuerdo que vi a mi mamá y le dije, yo no estoy lista, no estoy preparada. Yo creo que fueron las palabras de mi mamá que me dieron fuerza. Ella dijo “bueno, Ónice, o probás y mirás cómo te fue o simple y sencillamente te vas a quedar con la duda de saber qué es lo que hubiera pasado".

Agarré fuerzas y me fui. Estaba súper nerviosa, nunca había entrevistado. Pero todo lo que pasó es algo que me ayudó mucho.

Al llegar a mi casa lloré bastante. Porque yo quería haberlo hecho mejor, pero no fue así como sucedió ya no quería estar en cámara, pero el apoyo de mi mamá me ayudó.

Yo pensé que no me iban a contratar después del relajo, pero el 20 de septiembre me volvieron a contactar.

Frente a cámara como fue el día a día

Yo estuve varios meses sin estar frente a cámara, solo iba a la oficina y ahí yo preguntaba a mis compañeros que qué podía hacer o me iba para "Las Mañanas del 5" a ayudar en producción, pero no estaba recibiendo preparación para el programa “Los del Cuarto”- para el que había sido contratada- no hacía nada.

Hablé con mi jefe y le dije que me sentía mal porque no estaba haciendo nada en el trabajo, estaba de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

¿Te sentías excluida?

En realidad no, porque éramos dos y la otra persona también estaba pasando por el mismo proceso, no sabíamos qué hacer. Nuestros compañeros nos decían "aprovechen ahorita que no tienen nada qué hacer, porque cuando se venga el trabajo van a saber lo que es bueno".

En realidad no me sentí muy excluida, al inicio sí, pero después al ver que no era la única yo dije esto es un proceso, me adapté y luego me pusieron como community manager de "Las Manañas del 5", dirigía las redes sociales y tomaba fotos a los invitados. Aprendí mucho sobre redacción.

Cuando entré al programa “Los del Cuarto” tampoco recibí una preparación y también fue muy difícil. Yo estaba al lado de Erick y Sammy. que tienen una trayectoria increíble en la televisión, son dos varones y los temas que se trataban en El Cuarto eran con doble sentido, yo no estaba preparada para eso. Soy mujer, a veces o quería hablar, pero ellos eran más fuertes y me interrumpían, entonces yo me sentía mal.

Muchas veces antes de entrar a “Los del Cuarto” yo iba al baño y lloraba, de los nervios. Más que todo para el primer día, para el lanzamiento, porque yo sabía que muchas personas en Honduras estaban pendientes del programa y, además que muchas de esas personas estaban pendientes para ver en qué me equivocaba.

Hubo como tres programas en los que lloré antes de salir al aire, me sentía mal.

¿La relación con tus compañeros no era buena?

No me trataban mal, pero al momento de hablar con temas de doble sentido no me sentía bien. Era la imagen femenina del programa, pero sentía que debía tener más preparación. Muchas veces por el apuntador me decían que hiciera preguntas a los entrevistados como si ¿tenía novia? tenía que tener la parte pícara con los entrevistados y no la tenía.

¿Por qué saliste de Corporación Televicentro?

No me sentía cómoda, por otro lado había mucha inconformidad.

Un día hablé, les expliqué porqué entregaba la renuncia. Les dije en realidad lo que pasaba y ellos lo que me dijeron fue “te recomiendo que cambies esta renuncia y traigas otra cosa para que no salgas mal de la Corporación", yo les dije, estoy siendo sincera. Por lo que entendí, salí mal de la corporación -sonrió-.

¿Te consideras una personalidad hondureña influyente?

Sí, creo que sí lo soy.

Nueva oportunidad

¿Cómo ingresaste al canal GoTv?

Me invitaron a una entrevista con Dona Rivera. Fue muy bonito porque ese día estaba cumpliendo años y me llevaron un pastel y pensé ¡woooow! yo quiero estar aquí, qué lindo gesto.

Luego de un tiempo me llamaron para una entrevista “Al Grano” y al compartir esa entrevista en mis redes tuvo mucho alcance, por lo que después me llamaron y así se dio todo de ser la presentadora del programa "Algo Pinta". Me puse muy feliz.