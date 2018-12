Real España descarta a Yerson Gutiérrez para próxima temporada 

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Uno de los presidentes de la Máquina, Fuad Abufele, se refirió a los refuerzos actuales que se han incorporado y confirmó que el delantero colombiano, Yerson Gutiérrez no será fichado por Real España.



"Los refuerzos que han venido han sido con el consentimiento del cuerpo técnico. Nosotros no tomamos decisiones de jugadores sin consultarlo con el entrenador", dijo Abufele.



"A Yerson Gutiérrez lo teníamos en la mira, pero él mantiene contrato con Honduras Progreso y por eso no vendrá. Buscaremos un atacante en el extranjero", aseguró.



Además comentó sobre el interés por el atacante Jorge Benguché.



"Es un jugador que nos interesa pero todo dependerá de la decisión del técnico, si quiere que venga podríamos movernos porque tiene contrato con Olimpia".

