Vanessa Villars, Miss Honduras Universo: "Mi sueño hecho realidad"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La hondureña Vanessa Villars, quien representó a Honduras en Miss Universo 2018, se pronunció en redes sociales sobre su participación en el certamen de belleza.



La catracha, que no pasó de la primera ronda, agradeció a todas las personas que la apoyaron en cumplir uno de sus más grandes sueños en la vida.



En redes, la joven aseguró que aprendió mucho de su experiencia en Tailandia y que incluso la ayudó a creer más en ella.

Aquí el mensaje:

"Mi sueño hecho realidad. Ser Honduras en Miss Universo me hizo creer en mí, me hizo saber que todo lo que sueño lo puedo cumplir, que las bendiciones siempre están, que he crecido como persona y como profesional.



Me hizo saber que Honduras todavía tiene esperanza, y sé que un día lo lograremos. Gracias Honduras te llevaré en mi corazón siempre".



Villars es una joven de 20 años del departamento de Santa Bárbara que estudia Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.