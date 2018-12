Meghan Markle recibe mensaje de su padre con quien no habla desde su boda

LONDRES, INGLATERRA.- El padre de la exactriz estadounidense Meghan Markle lanzó el lunes un mensaje de reconciliación a su hija, con la que no ha hablado desde que en mayo se casó con el príncipe Enrique, en una entrevista televisada.



"Te quiero mucho, eres mi hija y me gustaría mucho tener noticias tuyas", dijo Thomas Markle, de 74 años, durante una entrevista matinal con el canal de televisión británico ITV.



"Cualesquiera que sean nuestras diferencias, debemos ser capaces de resolverlas, somos de la misma familia, así que por favor ponte en contacto conmigo", añadió.



Y afirmó: "Espero que esto se resuelva, no puede durar para siempre".



El septuagenario, que vive en México, no pudo acompañar a su hija al altar el 19 de mayo en Windsor debido a una operación de corazón.

Lea: Steve Harvey se equivoca una vez más... pero en la elección de su traje