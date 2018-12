Vanessa Villars, representante de Honduras, queda eliminada de Miss Universo 2018

TAILANDIA.- La hondureña Vanessa Villars, quien representó al país en el certamen de belleza, no fue elegida por el jurado entre las 20 finalistas para llevarse la corona.



A pesar de que la catracha, originaria de Santa Bárbara, se destacó en las pruebas preliminares que se desarrollaron previo al día del concurso no encantó al jurado.



Villars lució un traje típico que representaba las minas y los mares que bañan Honduras, también usó un traje de baño que enmarcaba su figura.



En uno de sus últimos mensajes en su cuenta de Instagram:



"Llegó el día que he esperado desde hace más de 10 años. He disfrutado toda mi estancia en Tailandia y me llevo una gran experiencia y un lindo recuerdo de por vida. Gracias Dios por permitirme vivirlo, gracias madre por su apoyo y amor siempre, mi familia, mis directores @por ser los mejores y aceptarme como una hija más, gracias a todo el equipo de Honduras y a el equipo en Estados Unidos- Gracias HONDURAS por creer en mi y el gran apoyo que he recibido.

Gracias a toda la organización por darnos la oportunidad de cumplir nuestro sueño".