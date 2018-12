SAN JOSÉ, COSTA RICA.- El hondureño Roger Rojas seguirá jugando en el Alajuelense de Costa Rica, según reveló este domingo.

El delantero hondureño rechazó una oferta de la segunda división de China y afirmó que el martes regresará a Costa Rica.



"Me presentaron una oferta de China el jueves, pero mi familia y yo decidimos rechazarla, así que es mentira que yo ya me despedí de los jugadores del Alajuelense, el martes viajo a Costa Rica", indicó el jugador hondureño.



"No era lo que yo esperaba porque para irme tiene que ser una buena opción que llene las expectativas; yo hablé con el presidente del Alajuelense que si no es algo bueno que me ayude a crecer como futbolista, no me muevo", continuó.

A mediados de agostó se conoció que Roger estaba siendo pretendido por varios equipos de fútbol y se rumoró que podría dejar el Alajuela.

En ese entonces el presidente del equipo, Fernando Ocampo, pidió una oferta formal.

Roger Rojas jugó como exdelantero del Olimpia y tras meses de figuarar en el Alajuelense fue elegido el pasado 06 de diciembre como uno de los máximos goleadores del mundo.