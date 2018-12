Mis Universo 2018: Una lucha entre la feminidad y la inclusión

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Qué es lo que te hace mujer? sin duda es una pregunta que muchas personas tienen tras el anuncio de que Ángela Ponce, la primera modelo transgénero, resultó ganadora de Miss España y ahora representará a esa nación en Miss Universo 2018.



Precisamente esa fue la pregunta que le hicieron a la misma Miss España y que resumió en cuatro frases: "Yo nací mujer, nací niña trans, soy mujer desde siempre, nunca fui un chico".



Pero, ¿realmente que es lo que define a una mujer?



La ciencia afirma que son las características femeninas y biológicas, especialmente sus genitales y mamas.



Otros expertos también hacen referencia a características culturales y sociales.



Pero estos argumentos rápidamente podrían ser destrozados con la frase de Simone de Beauvoir, una escritora y filósofa feminista, quien aseguró que "una mujer no nace, se hace".



En su tesis Beauvoir no se refiere más que a patrones culturales y sociales, especialmente al hablar de los roles entre el hombre y la mujer, sin embargo hay quienes también lo relacionan con cambios físicos y hasta de sexo.



Ahora Miss Universo 2018 está siendo cuestionado por romper las reglas que durante años han gobernado los certámenes de belleza, especialmente por permitir que una mujer trans participe en el concurso.



¿Acaso no fue un tabú cuando la primer mujer negra participó en las pasarelas? Las críticas siempre surgirán, pues aunque se luche contra el machismo y a favor de la inclusión, el certamen siempre ha sido para el deleite de los hombres, un punto más que Miss Universo 2018 cortó al incluir solo a mujeres en el jurado calificador.



Con estas iniciativas los organizadores del certamen han dejado claro que no se trata de si es correcto o incorrecto, sino que la sociedad ha evolucionado y todos se merecen respeto y derecho a ser incluidos.



Pero, ¿por qué no hacen eso con las personas con discapacidades, enfermedades en la piel, personas de talla grande y baja estatura?



Quizá esos son los retos que debe enfrentar Miss Universo y borrar ese ideal de que existe "una mujer perfecta".