Atlético de Madrid y Liverpool, los 'cocos' a evitar por los grandes de Europa 

PARÍS, FRANCIA.- Cualquiera menos Atlético de Madrid y Liverpool. Los principales favoritos a ganar la Liga de Campeones conocerán a sus rivales en octavos de final en el sorteo del lunes a las 11h00 GMT en Nyon (Suiza).



Primeros de su llave, los equipos grandes como Real Madrid, Barcelona, Juventus de Turín, Bayern de Múnich o París SG pensaron que evitarían a un gigante europeo en la ronda de octavos de final.



Pero en el bombo 2, que reúne a los segundos de cada grupo, han recalado equipos del más alto nivel como el Atlético de Madrid, ganador de la última Europa League, o el Liverpool, finalista de la pasada 'Champions'.



El club rojiblanco, finalista de las ediciones de 1974, 2014 y 2016, es más temible ahora que busca llevarse por fin el máximo torneo continental, cuya final se juega, precisamente, el próximo 1 de junio en su estadio, el Metropolitano.



El Real Madrid y el Barça no podrán medirse al equipo de Antoine Griezmann, pues lo impiden las reglas de la UEFA: dos equipos de un mismo país o dos equipos salidos de la misma llave no pueden enfrentarse en octavos de final.



De este modo la probabilidad más alta para los dos gigantes españoles es jugar contra un conjunto inglés: el Manchester United, el Tottenham o el Liverpool.



¿Reedición de la final de 2018?

Si se da un Real Madrid-Liverpool el planeta fútbol vivirá una reedición de la final de 2018, con el esperado reencuentro entre el español Sergio Ramos y el egipcio Mohamed Salah, sustituido por lesión tras una polémica falta del central 'merengue'.



El Real Madrid del técnico francés Zinédine Zidane se llevó aquella final por 3-1 para levantar su tercera 'Champions' consecutiva. Pero unos seis meses después de esta hazaña histórica, el club madrileño ha perdido a Cristiano Ronaldo, ha cambiado dos veces de entrenador y no parece estar en su mejor condición para defender su corona.



Al contrario que el Manchester City, el Barça, el Madrid o el PSG, el Bayern y la Juventus no están exentos de poder quedar encuadrados ni contra el Atlético ni contra los 'Reds'.



Estos favoritos celebrarían enfrentarse al Schalke 04, al Ajax de Ámsterdam, al AS Roma o incluso al inseguro Manchester United.



Por otro lado medirse al Tottenham del argentino Mauricio Pocchetino, novato en el alto nivel europeo pero sólido tercer clasificado de la Premier League, parece una eliminatoria trampa.



El Ajax, legendario club europeo que recupera su brillo en la 'Champions' después de unos malos años, tendrá de nuevo la oportunidad de mostrar su buen hacer en materia de formación.



El defensa Matthijs de Ligt (19 años) o el centrocampista Frenkie de Jong (21), sus perlas pretendidas por grandes como el Barça, el City o el PSG, seguirán aumentado su valor en caso de realizar buenas actuaciones contra uno de estos equipos.



El Oporto, ganador en 1987 y 2004, y en menor medida el Borussia Dortmund, líder destacado de la Bundesliga, se presentan como los rivales más asequibles para los equipos del bombo 2.



-- Equipos clasificados para los octavos de final de la Liga de Campeones. Los partidos de ida se jugarán el 12-13 y el 19-20 de febrero. Los partidos de vuelta, el 5-6 y el 12-13 de marzo de 2019:



Bombo 1:

FC Barcelona

Real Madrid

Manchester City

Borussia Dortmund

Oporto

París SG

Bayern Múnich

Juventus Turín

Bombo 2:

Atlético de Madrid

Schalke 04

AS Roma

Tottenham

Liverpool

Ajax Ámsterdam

Manchester United

Lyon