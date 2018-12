TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los organizadores de Miss Universo 2018 están a pocas horas de anunciar quién será la nueva mujer más bella del universo.



El concurso se realizará el domingo 16 de diciembre en Tailandia, donde las participantes han estado por más de dos semanas.



En Honduras el concurso de belleza, en el que nos representa Vanessa Villars, se podrá ver a las 6:00 de la tarde por el canal TNT.



La conducción del programa volverá a estar a cargo del polémico presentador Steve Harvey, quien se equivocó de ganadora en 2015.

Who will take home the #MissUniverse crown? Tune in Sunday, Dec 16 at 7pm ET only on @FOXtv. ? pic.twitter.com/PeKx2dRcvp