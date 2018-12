Cruz Azul y América, obligados a dejar el alma por el título de campeón del fútbol mexicano 

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tras decepcionar en el primer partido de la final del torneo Apertura-2018 del fútbol mexicano, Cruz Azul y América están obligados a dejar el alma este domingo en el estadio Azteca en el juego de vuelta.



El jueves en el primer capítulo, también en el estadio Azteca, celestes y azulcremas ofrecieron uno de los peores partidos por una final que se recuerden en la historia del fútbol mexicano.



Un empate sin goles salió como resultado de dos equipos que no quisieron arriesgar.



Tanta precaución y quedar a la espera de un fallo del rival fueron condenadas por prensa y aficionados en las charlas del viernes y en las redes sociales.



"Felicito a todos los que siguen gozando del magistral partido de anoche. Quieren juego táctico, agarren el ajedrez. Genios", escribió en Twitter Cristian Martinoli, narrador de TV Azteca.



Aun así, el partido tuvo dos destellos, ambos teñidos de Azul: un remate de cabeza de Julio Domínguez que exigió el vuelo y un manotazo del portero argentino Agustín Marchesín al arranque y un disparo al travesaño del español Edgar Méndez en tiempo de compensación.



La hora azul

Dice el refrán que "no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista" y Cruz Azul no sale campeón de liga desde el Invierno-1997.



A partir de aquel torneo ha coleccionado cinco finales perdidas en el torneo local (Invierno-1999 contra Pachuca, Clausura-2008 contra Santos, Apertura-2008 contra Toluca, Apertura-2009 contra Monterrey y Clausura-2013 contra América).



Para este 2018, el equipo fue sometido a una reingeniería con las contrataciones del director técnico portugués Pedro Caixinha y del director deportivo Ricardo Peláez, quienes diseñaron un equipo que terminó como líder del Apertura.



Esta escuadra ya fue capaz de adjudicarse el título de Copa en noviembre y este domingo saldrá por el doblete.



"El equipo tiene carácter, fortaleza y compromiso para ganar, sabe que lo puede lograr", apuntó Caixinha, quien desde su llegada asumió la responsabilidad de resarcir la grandeza histórica del Cruz Azul en el fútbol mexicano.



'La Máquina' va por su noveno título de liga. Antes se coronó en los torneos 1968-69, México-1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80 e Invierno-1997.

Lea: El Atlético de Madrid gana 3-2 al Valladolid y se pone segundo



El orgullo exige

Siempre obligado a llegar a las finales y ganarlas, el América va por su título número 13 con el que quedaría al frente de la tabla de campeones del fútbol mexicano desde la temporada 1943-44, cuando fue instaurado el profesionalismo.



Miguel Herrera, técnico del América, quedó conforme con el resultado de primer partido de la final, pero "podemos mejorar sobre todos por los costados".



El entrenador azulcrema sólo tendrá que esperar para ver si podrá contar con cuadro completo pues en el primer partido salieron lesionados los colombianos Mateus Uribe (esguince de tobillo) y Roger Martínez (contractura en el muslo).



De acuerdo con el médico americanista, ambos jugadores tenían 80 por ciento de posibilidades de alinear el domingo.



Los 12 títulos anteriores del América corresponden a las temporadas 1965-66, 1970-71, 1975-76, 1983-84, 1984-85, Prode-1985, 1987-88, 1988-89, Verano-2002, Clausura-2005, Clausura-2013 y Apertura-2014.



El partido se jugará a partir de las 18H30 locales (00H30 GMT del lunes).