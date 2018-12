Exmanager de Juan Gabriel cambia la fecha de reaparición

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- "Hemos sido engañados", "todo era una farsa", esos son los comentarios que ha generado la polémica noticia de la reaparición de Juan Gabriel este 15 de diciembre.



Según había dicho el exmanager del Divo de Juárez, Joaquín Muñoz, ahora este día solo era una fecha tentativa del retorno del cantante.



"Yo nunca dije que el 15, dije que a partir del día 15", argumentó en el programa "Al Rojo Vivo".



"A lo mejor es el día 7 de enero (2019) que es su cumpleaños. Él me dijo que yo hablara con los medios a ver si lo quieren hacer el día internacional de Juan Gabriel, porque en México no hay", continuó.



El exmanager aseguró que habla todos los días con Juan Gabriel por whatsapp y que no falleció el pasado 28 de agosto de 2016 de un infarto.



Por su parte, los internautas han reaccionado molestos en las redes sociales, pero algunos realmente esperaban que el Divo de Juárez los sorprendiera al estar vivo.