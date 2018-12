Shakira es acusada formalmente en España por evasión fiscal 

MADRID, ESPAÑA.- Fiscales en España acusaron el viernes a la cantante colombiana Shakira de evasión de impuestos, alegando que dejó de pagar más de 14,5 millones de euros (16,3 millones de dólares) entre el 2012 y el 2014, lo cual ha sido negado por la estrella.



De acuerdo con los cargos, Shakira listó las Bahamas como su residencia oficial para propósitos fiscales durante esos años, pese a que, durante ese periodo “la querellada no estuvo ningún día de presencia física y no consta que presentara declaración de impuesto de renta y patrimonio, ni declaración de ningún otro tipo de impuesto”, plantea la acusación oficial. La imputación dice que en esos años vivió mayormente en España con su pareja, el futbolista Gerard Piqué.



Las tasas de impuestos son mucho menores en Bahamas que en España.



Shakira dijo en un comunicado enviado el viernes a través de sus representantes que no era una residente legal en España durante los años en cuestión, y que no le debe nada a las autoridades fiscales españolas, a las que calificó de usarla como “chivo expiatorio” para asustar a otros contribuyentes. Argumenta también que los fondos requeridos ya fueron abonados.



La Fiscalía de Barcelona dice en la querella que los viajes de la cantante al exterior fueron por cortos períodos debido a compromisos profesionales. Quieren que pague impuestos en España por los ingresos que obtuvo en el resto del mundo.

La cantante se mudó oficialmente a España por propósitos fiscales en 2015, después de tener dos hijos con Piqué.

Un magistrado evaluará si existe evidencia suficiente para enjuiciarla.

Los fiscales quieren que Shakira pague una fianza de 19,4 millones de euros, la cantidad que dicen que debe en impuestos más 33%, de acuerdo a lo establecido en la ley española. De lo contrario recomiendan que se le congelen bienes equivalentes a esa suma.



Esta semana The Associated Press tuvo acceso a un documento del 29 de noviembre, generado tras un año de investigación, en el que los fiscales a cargo del caso señalaban que existían hechos que ameritaban la consideración penal de los presuntos delitos.



Shakira, de 41 años, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, concluyó recientemente su gira mundial El Dorado y ha sido galardonada con tres Grammy y 11 Latin Grammy.



La estrella apareció en 2017 en una serie de documentos filtrados sobre paraísos fiscales conocidos como “Paradise Papers” junto a músicos como Bono de U2 y Madonna.

Según los archivos, Shakira trasladó en 2009 todos sus derechos de propiedad intelectual, bienes musicales y marcas a una empresa con sede en Malta, un país-isla de la Unión Europea con amplias ventajas tributarias.



Recientemente otras celebridades como los futbolistas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han tenido problemas con las autoridades fiscales españolas.