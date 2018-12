Miss Estados Unidos se burla de concursantes que no hablan inglés en el Miss Universo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Un nuevo escándalo de racismo se ha suscitado, esta vez en el Miss Universo 2018 que se celebra en Tailandia, desde hace unas semanas.



La representante de Estados Unidos, Miss Sarah Rose, junto a las representantes de Colombia, Valería y Australia, Francesca Hug, se burlaron de Miss Camboya y Miss Vietnam por no hablar ni entender el idioma inglés y todo quedó grabado en un vídeo que fue publicado en redes sociales.



"Hace ver que sabe mucho inglés y después de tener una conversación con ella y le haces una pregunta, y se va", dijo Rose (Miss Estados Unidos) antes de imitar a la vietnamita sonriendo e inclinando la cabeza y asegurar "¡es adorable!".



El primer comentario de la estadounidense fue precedido por el de Miss Australia quien expresó. "Miss Camboya está aquí y no habla nada de inglés y nadie más aquí habla su lengua. ¿Te lo puedes imaginar?".



Pero las burlas no pararon ahí, ya que la candidata estadounidense siguió con sus comentarios, "debe ser muy aislador y yo digo que sí, y muy desconcertante", "pobre Camboya", aseguró.

Ante tales declaraciones, las redes sociales explotaron en contra de las tres candidatas, acusándolas de comentarios "xenófobos", presión social que hizo que Miss Estados Unidos pidiera disculpas.