Carlo Costly a Motagua: "Vamos a tratar de darle en el punto exacto para el objetivo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero del Olimpia, Carlo Costly, es uno de los referentes que, a pesar que en los últimos partidos no ha tenido tanta participación, espera que en este duelo de gran final pueda salir en el once y aportar sus goles para lograr la remontada ante el Motagua.



¿El panorama pinta feo para que te vayas feliz?

Trataremos de cerrar con broche de oro, es una final, el último partido y ojalá todos estemos conscientes de lo que nos jugamos, sabemos que vamos abajo 2-0, pero todavía restan 90 minutos y podemos hacer la lucha.



¿Se puede lograr remontar y lograr la conquista de la copa?

Claro, sabemos que es un marcador engañoso, si hacemos las cosas bien, lo goles necesarios para alcanzar la meta. Quedan 90 minutos y todo puede pasar.



¿Será un Olimpia con Costly, Bengtson y todos los atacantes de inicio?

Ojalá se me dé la oportunidad de jugar el último partido con Olimpia y qué mejor hacerlo de la mejor manera. Sería muy bonito quedar campeón, pero hay mucho que hacer en el terreno de juego.



¿Sería tu mejor despedida del equipo?

No sé si mi despedida o qué. Se me acaba el contrato, pero sería bonito levantar un trofeo más con este club. Esperemos que el domingo sea a favor nuestro.



¿Estás bien descansado?

Muy descansado. Este partido si me toca jugar vamos a tratar de darlo todo, complementar lo que me gusta que son goles, manejar el partido, no desesperarnos, ya que estamos abajo, pero hay que hacer las cosas bien para hacer lo goles.



¿Es de los momentos más difíciles que has vivido o es imposible la remontada?

Hemos vivido otras situaciones no solo en Liga Nacional, también las he vivido en la Selección de Honduras. Tenemos que poner nuestro granito de arena, mentalizarnos que se puede lograr el objetivo, sabemos que tenemos un gran rival como el Motagua, pero tiene sus debilidades y vamos a tratar de darle en el punto exacto para el objetivo que es levantar la copa.



¿Qué tanto tocó la muerte de Ferrari y sería una dedicación?

Mucho, la última vez que platiqué fue en Televicentro en una reunió que tuvimos y me llamó aparte. Fue cuando yo recién llegué aquí y me dedicó dos o tres palabras que me llenaron de orgullo. Fue una persona muy querido a nivel nacional y le mandamos el pésame a la familia, ya que es difícil, yo perdí a mí mamá este año. Vamos a ir con el grupo para estar con la familia.



¿Qué fue lo que te dijo Ferrari?

Fue cuando vine aquí, él me conoció en la Selección a mí y cuando vine al Olimpia me dijo que tenía todo el respaldo y que él era el que me había traído. Anteriormente no se había podido dar y me había atacado, pero en ese aspecto reconocí mi error porque no llegamos a un acuerdo.



¿A lograr la copa por tu mamá y el presidente?

Esa es la idea, es difícil, pero trataremos de darlo todo por el presidente y sabiendo que él era lo que más quería quedar campeón y lastimosamente en estos dos años no se pudo quedar y hoy tenemos la oportunidad de consagrarnos.



¿Te imaginas anotando el gol del triunfo y del título?

Sería bonito marcar y buscar el título para toda la hinchada que está en las buenas y malas, ya en estos dos años creo lo merecemos, ganar la copa, pero esto no solo es de merecer, sino de hacer.



¿La última vez que marcaste así fue ante el Alianza?

Si, así es, pero hoy estamos en una nueva final, hoy es hoy y esperamos levantar de nuevo la copa.



¿Crees que están cosechando lo que hicieron en todo el torneo que no emparejaron?

"Creo que en todo el torneo no hicimos bien las cosas, hay que ser realistas, empatamos bastantes partidos y no mostramos un fútbol gustoso. Solo ganamos juegos con marcadores apretados.



¿Los tiene de rodillas el Motagua?

Motagua últimamente nos ha complicado en seminales y en partidos normales, pero en estos dos no nos pudo ganar en las vueltas, nos ganaron esta ida de esta final

pero podemos darle vuelta.



En nombres tiene más Olimpia, pero en hombres más Motagua, ¿esperan revertir eso?

Aquí hay 30 jugadores que tienen que sacar la garra. Motagua tiene un plantel que lleva cinco años y juega de memoria ya lo tiene compactado Diego Vázquez. Nosotros tenemos seis meses de trabajar con los que llegaron. El domingo vamos a todo por el

todo, es el último partido y hay que irse como sea para ganar".



¿Por qué Olimpia merece ser campeón?

Porque tenemos tiempo sin ser campeón, por la hinchada, por el presidente Rafael Ferrari y varios factores. De no hacerlo sería un fracaso total.