Juan Darthés rompe el silencio tras acusación de Thelma Fardín: " Yo nunca violé a nadie" (VÍDEO)

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El actor argentino Juan Darthés rompió el silencio ante las cámaras tras la polémica acusación de abuso sexual revelada por Thelma Fardín.

" Yo nunca violé a nadie", afirmó Darthés en una entrevista exclusiva brindada al programa "Pamela a la Tarde" de canal América TV de Argentina.

"Es increíble, no salí a hablar antes porque me recomendaban los médicos que no mirara toda la locura mediática que se armó con el tema y decidí ayer mirar un poco. No te puedo explicar la noche que pasé cuando vi la denuncia", comenzó diciendo el galán de telenovelas.

"Yo estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa a mí en este momento es decir mi verdad porque quiero que la gente la sepa que yo nunca hice eso, yo nunca violé a nadie ni nunca acosé a nadie", detalló, en un tono un tanto alterado.



El actor, señalado de abusar sexualmente de la actriz cuando ella tenía 16 años de edad, durante una gira de la telenovela "Patito Feo" en la que ambos participaron, continuó negando la acusación.

"La versión de Thelma ella la sabrá, no sé qué pasó con Thelma, yo te puedo asegurar que ella golpeó a la puerta de mi habitación para entrar porque quería cambiar las tarjetas porque no le funcionaba yo la saqué de la habitación y le dije ¿estás loca o qué te pasa? Vos tenés un novio, yo soy un tipo grande. Fui yo quien le dijo que mis hijos tenían la edad de ella", recordó a detalle el intérprete de "Leandro" en la telenovela infantil.

"No tengo idea porqué lo hace, si yo fuera el país yo también lo creería con 100 mujeres diciéndolo y avalando cosas que no saben si son ciertas. Yo voy a ir a Nicaragua, yo me voy a presentar ante la justicia (...) Si esto es cierto soy yo el primero que me mato, soy yo el primero que me condeno, esto es lo que quiero que sepa la gente", añadió.

Darthés, de 54 años, insiste en que nada de lo que dice la actriz pasó como ella lo cuenta. "Ya se pusieron en el lugar de Thelma, pero no es verdad y vamos a probar que no pasó absolutamente nada. Fui yo el que la saqué de la habitación, 'Thelma, vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá'", asegura haberle dicho.

De acuerdo con el relato del actor, "ella golpeó la puerta para decirme que no le funcionaba la llave, sí, ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso ella estaba de novia con Juan Guilera".

Para finalizar, el protagonista de la telenovela infantil "Patito Feo" agregó un detalle en su relato sobre la vuelta de Nicaragua a Argentina en 2009, cuando supuestamente ocurrió la violación. "Volvimos en el avión, no estábamos solos. ¿Nadie vio eso? Al regreso ella se sentó al lado mío en el avión".