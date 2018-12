Alauca, belleza natural y acogedora en el oriente de Honduras

ALAUCA, EL PARAÍSO.- Escondida entre un verde paisaje se encuentra Alauca, un municipio del departamento de El Paraíso, que está rodeado de una riqueza natural que no tiene qué envidiarle a nadie y que está a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua.



Al llegar al pequeño lugar lo primero que recibe a los visitantes es el parque central, que está rodeado de frondosos árboles que hacen que al entrar el calor desaparezca.

20 Kilómetros Son los que unen a Alauca con El Paraíso. La calle para llegar está en buenas condiciones, pero no es pavimentada. }

Sentada en una banca, mientras esperaba a un joven que me llevaría a conocer los mejores lugares de Alauca, me atrajo mucho la plaza y no podía dejar de pensar que era un lugar muy romántico para declararle su amor a alguien. Además que tiene el ambiente ideal para tener una buena charla con algún oriundo o sentarse a leer un libro, un periódico, o un momento para repasar la vida.

Al llegar le pregunté a mi “guía” dónde quedaba El Chorro, un lugar que muchas personas me habían comentado cuando mencioné que viajaría a Alauca.



Rápidamente contestó que estaba a cinco minutos de la plaza, sin pensarlo dos veces me moví a conocer este popular sitio. Fue fácil llegar con alguien de la zona, pero si lo hubiera hecho por mi cuenta habría sido más difícil ya que el lugar no cuenta con un rótulo, lo que me hizo pensar que lo protegen para mantener la belleza del lugar.

El paradero fotográfico es el lugar ideal para sacarse una buena selfie. Foto: Eduard Rodríguez/EL HERALDO







No tardamos más de cinco minutos en bajar por una pequeña pendiente con un terreno irregular, pero que no es nada complicado. Sí recomiendo ir en ropa cómoda y tenis, muy deportivos.



Una vez en El Chorro lo primero que hice fue quitarme los zapatos y mojar mis pies en la corriente de agua, fue una sensación agradable. Después me acerqué a lo que parece un “deslizador natural”, ya que el agua ha hecho un hueco en la piedra.



Me comentó el joven que nos llevó a conocer este encantador lugar que el agua en este lugar nunca se seca, ni en temporada de canícula.

Tras permanecer por varios minutos contemplando la belleza de El Chorro me entró más curiosidad por descubrir los lugares favoritos de los habitantes de Alauca. Como a 15 minutos de El Chorro está El Pacón, como le llaman a una parte del río Choluteca, que es ideal para bañar. Casi una playa donde poder descansar, jugar o simplemente visitar.



Este río es la línea divisoria entre los municipios de Oropolí y Alauca. El agua zarca y limpia que lleva la corriente es ideal para pasar una tarde nadando en las diferentes pozas o bien aprovechar el tiempo para jugar en la arena que está a la orilla. En definitiva, Alauca se convierte en uno de los destinos con naturaleza y de aventura de agua ideal para visitar un fin de semana.