AC Milan amenazado de no jugar competiciones europeas por fair-play financiero

PARÍS, FRANCIA.- El AC Milan, sospechoso de no cumplir las reglas del fair-play financiero (FPF) de la UEFA, será excluido de una de las competiciones organizadas por el organismo europeo en 2022-23 o 2023-24 "si no está en un punto de equilibrio el 30 de junio de 2021", anunció la institución este viernes.



"Si el club no está en un punto de equilibrio el 30 de junio de 2021 tendrá prohibido participar en la primera competición de clubes de la UEFA a la que se clasificaría en la temporada 2022-23 (o la temporada) 2023-24", dijo la UEFA en un comunicado.



"El club también tendrá retenidos 12 millones de euros de ingresos de la Europa League 2018-19", añadió el organismo. El AC Milan fue eliminado de esta competición el jueves.



La instancia encargada de supervisar el cumplimiento del fair-play financiero, el ICFC, tuvo que revisar su examen sobre el club lombardo. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la más alta jurisdicción deportiva, autorizó el pasado julio al AC Milan a reintegrar la Europa League, después de que el conjunto italiano, clasificado para la competición, hubiera sido excluido por la UEFA por una infracción al FPF.



El fair-play financiero, puesto en marcha a principio de la década de 2010 por la UEFA, prohíbe a los clubes participantes en competiciones europeas gastar más de lo que ganan por su cuenta.