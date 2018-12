Real Madrid, Barcelona y Atlético ya conocen sus rivales en octavos de Copa del Rey

MADRID, ESPAÑA.- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llevó a cabo este jueves el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey de España en su edición 2018-2019.

Los grandes de España tendrán series en papeles accesibles ya que se enfrentarán a equipos de media tabla hacia abajo, por lo que no deberían tener complicaciones para sacar la eliminatoria.



Muchos especulaban con un posible emparejamiento entre Real Madrid y Barcelona, como uno de los atractivos del torneo, pero no será posible. Tendrán que esperar hasta el sorteo de la próxima ronda.



Real Madrid se verá las caras con un viejo conocido: Leganés. Los Pepineros eliminaron a los Merengues en su propio estadio la edición anterior, por lo que este cruce será una revancha para los de la Casa Blanca.



Barcelona, por su parte, se enfrentará al Levante, equipo contra el cual jugará el próximo sábado en la jornada 16 de la Liga de España. Para los Catalanes, en teoría no debería ser un partido difícil, pero vale resaltar que los valencianos fueron los que le quitaron el invicto de 42 partidos sin perder.



Quizás el duelo más importante de esta ronda lo protagonizarán el Girona del hondureño Anthony Choco Lozano y el Atlético de Madrid. Los Rojiblancos no la tendrán nada fácil ante unos Colchoneros que marchan terceros en la clasificación de la Liga, por lo que será un partido muy atractivo entre ambos.



La ida de los octavos de final se jugará entre el 8 y el 10 de enero de 2019 y las vueltas están programadas entre el 14 y 16 del mismo mes.



Octavos de final Copa del Rey:

Villarreal vs Español

Girona vs Atlético de Madrid

Sporting de Gijón vs Valencia

Athletic de Bilbao vs Sevilla

Levante vs Barcelona

Real Betis vs Real Sociedad

Getafe vs Valladolid

Real Madrid vs Leganés