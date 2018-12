Periodista hondureña Neida Sandoval a Rafael Ferrari: "Gracias por crear Fundación Teletón"

View this post on Instagram

Descanse en paz Señor Ferrari. #JRafaelFerrari #FundacionTeletonHonduras Gracias por todo su aporte a la industria de la televisión y los medios de comunicación en nuestra querida #Honduras. Gracias por crear Fundación Teletón y poner su ♥️ en nuestra comunidad con necesidades especiales por 3 décadas. ??? Fue un placer haberle conocido y contribuir a su noble causa!♥️ RIP