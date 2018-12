Chelato Uclés sobre Rafael Ferrari: Me va a hacer mucha falta; era un amigo verdadero

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Pasadas las 5:30 de la tarde, el Maestro se encontraba sentado en su sillón leyendo como de costumbre.

Sin embargo, recibió una noticia que amargó su momento. La muerte de don Rafael Ferrari a raíz de un paro cardíaco provocó en Chelato Uclés un profundo dolor.

Con su voz quebrada y con lágrimas, el técnico que llevó a Honduras al Mundial de España 82 se derrumbó.

“Ufff... me toqué el pecho inmediatamente; sentí literalmente un golpe interno en el corazón”, explicó el impacto de la noticia.

José de la Paz Herrera conoció a don Rafael Ferrari cuando tomó las riendas de la H para el Mundial de España 1982.

Sin tener mayor cercanía un lazo de amistad floreció a tal punto que se convirtieron en amigos. “En España nadie de los directivos fue a ver a Honduras, solo él. Me mostró su respaldo total”, precisó.

Ya al mando de Olimpia, Chelato ganó tres campeonatos: 1992, 1995 y 2005. Reveló que en su primer torneo la directiva olimpista no lo quería, pero fue Ferrari quien siempre lo apoyó.

“No tenía entrada con la mayoría de los directivos y él me salvó en un montón de situaciones. Siempre me respaldó. Solamente con él me entendía, con nadie más”, recordó.

El entrenador resaltó que fue Rafael Ferrari quien lo ayudó a dejar de ser una persona impaciente. “Me enseñó a que uno nunca debe desesperarse en momentos de crisis. Me ayudó a conservar la confianza en uno mismo para salir en victoria cuando se tienen problemas”.

El Maestro puntualizó que son tantas las anécdotas junto a don Rafael que son difíciles de mencionar. “Tengo tantos momentos en donde la pasamos tan bien. Una cosa que sí disfruté fue que durante dirigí a Olimpia jamás me faltó al respeto; todo me lo decía tranquilo, con una voz suave”, subrayó.

Marcó su corazón

De acuerdo al Maestro, José Rafael Ferrari ha sido la única persona que ha marcado su corazón.

En 2015, Chelato Uclés presentó graves problemas de salud, y en esa adversidad Ferrari estuvo pendiente de él.

“Tuvo el mayor gesto que nadie ha tenido conmigo. Me fue a ver, se sentó a la orilla de la cama y me lanzó unas miradas que me decían que me miraba bien y cómodo”, detalló entre risas.

“Después te voy a explicar el apoyo que te voy a dar”, le dijo en esa visita.

En esos momentos, Olimpia disputaba la Liga de Campeones de Concacaf, y cuando enfrentó al Seattle Sounders, el presidente Ferrari decidió donarle toda la taquilla de ese compromiso.

“Me dio más de medio millón de lempiras que me permitieron salir del país a recuperarme. Ese detalle cautivó mi corazón y me hizo pensar: tengo un verdadero amigo”, enfatizó.

Presentía su muerte

Entre tanto, el Maestro aseveró que ya hace varios días presentía la muerte del presidente olimpista. “He tenido varias corazonadas que de repente este sería su último año”, expresó mientras se soltaba en llanto.

“Me va a hacer mucha falta; él era mi amigo. De él aprendí mucho”, concluyó el profe entre lágrimas.