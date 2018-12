Olimpia lamenta la muerte de su presidente Rafael Ferrari y recuerda su legado

View this post on Instagram

Con profundo dolor, informamos la triste noticia del fallecimiento la tarde de hoy de quién en vida fuera el Licenciado Don José Rafael Ferrari Sagastume (QDDG); Presidente de nuestro Club Olimpia Deportivo, quien dio todo por el club y le acompañó durante toda su trayectoria en el fútbol Hondureño. Nuestras plegarias a Dios por el eterno descanso del alma de Don José Rafael Ferrari Sagastume, que brille para él la luz perpetua y por el consuelo a toda la familia Ferrari. Que el recuerdo del Licenciado Ferrari quede grabado, permanentemente, en los Olimpistas y la familia Hondureña.