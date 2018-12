Un corazón de León: Reseña del empresario hondureño Rafael Ferrari

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una vida con propósito hace que el legado que deja una persona en la vida sea indeleble e invaluable. Pero definitivamente uno tiene que tener valores para que la huella que deja sea fuerte y valiosa.



Dentro de su familia, José Rafael Ferrari, conoció el valor del trabajo arduo y además desarrolló la capacidad de análisis y toma de decisiones estratégicas. Esa habilidad directiva lo llevo a lograr no sólo que ese patrimonio se convirtiera en una compañía sólida; sino también que pudiese, con determinación; mostrar uno de sus valores más arraigados: La Sensibilidad Humana.

De muchos es conocida su trayectoria como el Fundador en Honduras del proyecto de solidaridad más grande e importante del país, Teletón. Una obra de amor que requiere mucho esfuerzo. Desde su inicio, debió luchar para que las personas y empresas apoyaran el sueño de ser sensibles ante las personas con necesidades especiales.



Ser humano es ponerse en el lugar del otro y ver que sus necesidades pueden ser atendidas. Es hacer que sus dificultades sea más fáciles de enfrentar en la vida. Y eso es lo que se cumple en los seis centros Teletón todos los días.



Esta noble institución es una prueba de que la Sensibilidad Humana se convierte en el principal motor que despertó la bondad del pueblo hondureño, misma que se manifiesta hacia las personas beneficiadas.



Los valores tienen un carisma especial porque pueden contagiar buenas actitudes, como sucedió al iniciar Teletón en 1981, porque fue el detonante de Responsabilidad Social Empresarial en Honduras.



Sin duda alguna solo un líder con este valor, Sensibilidad Humana, pudo haber realizado un recorrido de treinta y un años desarrollando la obra que hoy atiende más mas de 40 mil atenciones.



Los valores casi nunca están solos porque debe ser un esfuerzo integral, por eso Teletón también es una muestra de la honestidad y la transparencia en el manejo de sus fondos y por eso mantiene su credibilidad en el pueblo hondureño.



“Hoy, de lo que más orgulloso me siento es de estar al frente de Teletón ya que ha sido un privilegio inmenso trabajar para ayudar y dejar a los demás en claro que la solidaridad es un valor trascendental para mostrar el amor al prójimo, la tolerancia y la paz. Si hay algo que todos debemos hacer es tener la suficiente conciencia social para contribuir a atenuar las desigualdades sociales que existen en nuestro país". (José Rafael Ferrari, 2018).

Los valores en el deporte

Ya es conocido que es el Rey de Copas, El Gran León como le conocen por su extraordinaria carrera como el Dirigente Deportivo más exitoso de la historia del fútbol hondureño al frente del Club Olimpia Deportivo el equipo con más títulos en Honduras.

Promover el deporte y sobre todo valores como el juego limpio y apoyo a los valores infantiles y juveniles en las reservas, es uno más de esos espacios donde su sensibilidad humana, se ejecuta con pasión para cumplir el sueño de jóvenes en riesgo social cuya oportunidad de triunfo en la mayoría de los casos no fue en la educación sino en las oportunidades producto del talento unido al esfuerzo.



“De igual forma, en un mundo tan competitivo como el que estamos viviendo, debemos enfrentar la vida con los valores del "juego limpio" así como en el fútbol. Puedo dar fe de eso en mi rol como Presidente del Club Olimpia Deportivo.” (José Rafael Ferrari, 2018).



Se debe ser sensible para hacer una lectura fiel de los talentos o dones con los que los demás cuentan y ayudarles a ponerlos al servicio de las personas y para su desarrollo de vida. El deporte en esencia, debe ser un instrumento de cohesión social.



Una comunicación con valor

Con una historia de trabajo, en un legado que comenzaron a escribir sus padres, fue Gerente de Emisoras Unidas en 1957 y luego de Canal a partir de 1965. Con 61 años al frente de medios de comunicación lo convierten en el dueño de medios de comunicación con más trayectoria en el país. José Rafael Ferrari es pionero, con él comienzan a escribirse las páginas de los avances televisivos más importantes de las últimas décadas en Honduras, bajo su dirección e iniciativa.



Hoy es el Presidente de la compañía de medios de comunicación más importante e influyente del país, con 4 canales con plataforma digital visionaria y sólida. Hoy sus medios son un instrumento para la mejora de vida de cientos de familias representadas en sus colaboradores, quienes le admiran por su liderazgo, trayectoria y Sensibilidad Humana.



Y tienen un impacto directo en la población como vigilantes de la sociedad con una prensa creíble, democrática y objetiva. Siempre en defensa de la libertad de

expresión y de opinión y el pluralismo en beneficio del desarrollo de país.



El valor de la sensibilidad es la capacidad que tenemos las personas para percibir y comprender el estado de ánimo, el modo de ser y de actuar de las personas, así como la naturaleza, las circunstancias y los ambientes, para actuar correctamente en beneficio de los demás.



Durante años ha apoyado muchas buenas causas con la difusión gratuita para el cumplimiento de metas en pro del país. En el año 2010 creó la FUNDACION TVC iniciativa que él dirige y cuyos objetivos son Orientar, Educar, Formar.



Con esto logra compartir el conocimiento a nuevas generaciones y cumplir una

“Mi trabajo tiene impacto directo en millones de personas, como miembro de una familia pionera en la comunicación de masas.



Y durante mi carrera he seguido los valores que en el seno familiar me fueron inculcados por mis padres y que en nuestra labor responsable ante la sociedad han mostrado respeto, honestidad, credibilidad y apertura a todos los sectores de nuestra sociedad” (José Rafael Ferrari, 2018)



Una vida con valores

Cuando tus actos son prueba de tus valores, la credibilidad puede hacer visible una vida ejemplar. José Rafael Ferrari ha logrado esto a través del tiempo. Ha formado una familia con esos principios y en su vida profesional se ha hecho acreedor de los siguientes galardones:



Hombre del Año por Medios de Comunicación (1987), Orden de Morazán en grado de Gran Cruz, Placa de Plata por el Gobierno de la República de Honduras (1991), Grado en Oro de Gran Caballero Hoja de Liquidámbar por A.M.D.C. (1992), Hondureño Ilustre por Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa(1993), Gran Cruz Placa de Oro por Congreso Nacional (2000), Ciudadano Distinguido por Rotary Internacional (2002), Imprenditore dell’ Anno por La Cámara de Industria y Comercio Ítalo-Hondureña (2003) , Empresario del Año por Club Rotario Tegucigalpa Sur (2003), Condecoración de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (2008), El Constructor 2010 por la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción.



Padrino de graduación de las promociones Universidad Nacional Autónoma de Honduras (1992 y 2001), Universidad Metropolitana de Honduras (2008); Universidad Tecnológica de Honduras (2010) y UNITEC (2012). En enero 2011 Homenaje por el Sr. Emilio Azcárraga Jean, Presidente de Televisa en la ciudad de Miami, Florida, y este año VALMORAL lo honró con su premio anual a hombres lideres con valores.

