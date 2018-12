Rafael Ferrari: Cómo quisiera estar con ustedes en la realización de la Teletón de 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-"Cómo quisiera estar con ustedes en la realización de la Teletón de 2018, pero mi salud quebrantada ha debilitado mis fuerzas corporales, pero no ha debilitado mi espíritu..", fueron las palabras de José Rafael Ferrari Sagastume empresario hondureño fallecido este miércoles tras sufrir un para cardíaco, en una carta dirigida a la Teletón 2018.

Por 31 años, Ferrari siempre dijo presente en cada una de las recaudaciones anuales de la Teletón, hasta este año, en la que su salud empeoró y le hizo imposible hacer acto de presencia en los diferentes escenarios, pero nadie se imaginó que esta edición sería la última para el hondureño.

La meta para este año eran 60 millones de lempiras y Ferrari anhelaba estar una vez más alentando al pueblo catracho a que donara y que juntos sobrepasaran la suma, su presencia física no fue posible, sin embargo, el pueblo hondureño una vez más cumplió, no solo a llegar a la meta, sino además sobrepasarla y sumar un total de 66 millones de lempiras.

"Hace 31 años con un grupo de extraordinarios hombres y mujeres nos propusimos extender la mano fraterna a miles de hondureños que necesitaban por sus discapacidades recibir la debida atención a sus problemas, algunos congénitos y otros por desgraciados accidentes", comenzó diciendo en la carta hecha pública el 7 de diciembre.

En el último párrafo se leé lo siguiente: "cómo quisiera estar con ustedes en la realización de la Teletón del 2018, pero mi salud quebrantada ha debilitado mis fuerzas corporales, pero no ha debilitado mi espíritu, aquí estoy por la gracia del Señor, distante de sus personas, pero muy cerca de sus almas, Dios me ha regalado la fortaleza espiritual para continuar al lado de ustedes, con el mismo fervor de ayer, con el mismo entusiasmo de siempre, solicitando a todos los hondureños el apoyo para que la Fundación Teletón logre sus metas de recaudación para seguir adelante ayudando a los discapacitados. Que el Señor siga iluminando nuestros pasos y mientras haya vida, que no se pierda la esperanza y la fe para que se mantenga este monumento de amor que entre todos hemos levantado. José Rafael Ferrari S".

Muerte

El empresario hondureño José Rafael Ferrari Sagastume murió mientras viajaba en un avión rumbo a Miami, Estados Unidos, según la información confirmada por EL HERALDO.



El presidente de Olimpia perdió la vida dentro del vuelo 1531, que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Cancún, México. Rafael Ferrari, de 84 años de edad, era trasladado para recibir atención médica en el extranjero.



Según sus familiares, el empresario viajaba asistido con un tanque de oxígeno tras tener dificultades para respirar.