Migrantes de caravana exigen 50 mil dólares para regresar a sus países

Redacción

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Los miembros de la caravana migrante exigen a Estados Unidos una indemnización de 50 mil dólares para regresar a sus países de destino.



Los centroamericanos realizaron un pliego de peticiones en el que también advierten que de no recibir el dinero ingresarán de forma masiva al país norteamericano, según trascendió en medios mexicanos.



La petición fue entregada por Alfonso Guerrero Ulloa y Luis Fernando Hernández en representación de al menos 200 centroamericanos, quienes dieron un plazo de 72 horas.



"Queremos que nos dé paso, si no, vamos a brincar toda la caravana. 72 horas va ahí en la carta y si no hay respuesta vamos a brincarnos, es una sorpresa que le vamos a dar cuando ya se venza nos vamos a ir y nadie va a saber cuándo este vacío el albergue", mencionó un miembros de la caravana migrante.

VEA: Las imágenes que no podemos olvidar de la caravana de migrantes hondureños en 2018



Los migrantes también se pronunciaron sobre cómo los recibió el gobierno estadounidense cuando llegaron a la frontera, donde mujeres, hombres y niños fueron gaseados para evitar que cruzaran el muro.



Los centroamericanos se han manifestado en varias ocasiones en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) y en el consulado hondureño.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió entregar visas de trabajo a los migrantes y respetar sus derechos humanos.



Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha amenazado con disparar a los migrantes que intenten burlar las leyes de migración y cruzar la frontera.



La caravana migrante salió el pasado 13 de octubre desde San Pedro Sula, al norte de Honduras, rumbo a Estados Unidos.



Varias personas ya han logrado cruzar la frontera para pedir asilo, pero otros aún esperan que los llamen a través de los listados.