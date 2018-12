Yalitza Aparicio, la actriz que brilla en Hollywood y es criticada en México

La actriz mexicana, quien nunca estudió actuación, no podía creer cuando los directores de la película la llamaron para ser la protagonista. Foto: Agencia AFP

HOLLYWOOD, ESTADOS UNIDOS.- Su nombre es sonado en todo el mundo por su espectacular actuación en la película "Roma", pero en su país es criticada por sus rasgos indígenas.



Yalitza Aparicio, de tes trigueña y cabello oscuro, fue elegida como protagonista de la cinta dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón y es considerada como el descubrimiento más grande de 2018.



Según ha dicho la misma mexicana, su intención no era participar en el filme, pero su hermana se arrepintió de hacer el casting convenciéndola de que tomara su lugar.



La mexicana, quien nunca estudió actuación, no podía creer cuando los directores de la película la llamaron para ser la protagonista.



Pese a su éxito, la joven ha recibido comentarios racistas de varios de sus connacionales, quienes se han tomado la tarea de criticarla porque supuestamente no tiene el estereotipo de una actriz de Hollywood.



"Aunque la mona se vista de ceda...", mencionan algunos comentarios racistas.



Sin embargo, tanto ha sido el éxito de la joven que ha posado para grandes revistas, incluyendo la marca Louis Vuitton y Prada.

A finales de noviembre "Roma" fue elegida como mejor película por críticos de Nueva York y según el The New York Times está relacionado con la actuación de la joven mexicana.