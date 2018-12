Juan Darthés reacciona ante acusaciones de violación de la argentina Thelma Fardín  

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Juan Darthés, el actor nacido en Brasil que fue acusado de violación por la artista Thelma Fardín, parte del elenco de la telenovela Patito Feo, negó categóricamente los señalamientos a través de su perfil de Twitter.



Darthés, de 54 años, usó la red social para escribir “No es verdad lo que se dijo, por Dios. Es una locura. Nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias Fernando Burlando por escucharme”.



Fernando Burlando, el abogado defensor de Juan Darthés, habló con su defendido y dio algunos detalles de su conversación.



"El relato (de Fardin) es tremendo. Me parece difícil no creer semejante relato de una criatura que tuvo que pasar por eso. Tengo que hablar con Juan personalmente y más profundamente. Ahí veré lo que me dice, pero en lo poco que hablamos él me dice que eso no ocurrió, lo niega categóricamente", declaró a Telenoche.



Además, narró "Le pregunté qué había pasado y niega los hechos. Dice que eso no ocurrió. Ahora quiero ver qué pasó y qué conducta asumir cuando Juan se explaye (Extenderse mucho al explicar algo)", añadió el letrado. Además, destacó la denuncia que encabezó el Colectivo de Actrices Argentinas con el caso de Fardin al señalar que "las mujeres se lo merecían".

Además: El antes y después de Brenda Asnicar, la famosa 'Antonella' de Patito Feo



Acusaciones

Thelma Fardín generó indignación tras confesar que fue víctima de abuso sexual de Juan Darthés, actor con quien compartió roles en Patito Feo cuando tenía 16 años. La joven asegura que abusó de ella mientras estaban en una habitación de hotel en una gira por Nicaragua.



"Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés' haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró", cuenta la actriz en un desgarrador vídeo.