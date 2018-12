Actriz argentina Thelma Fardín denuncia que Juan Darthés la violó cuando grabaron Patito Feo

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Millones de usuarios en redes sociales notaron con sorpresa que el hashtag "#Miracomonosponemos" fuera tendencia mundial, pero al darle clic se dieron cuenta del horror. Todo respondía a la denuncia de violación que reveló este martes la actriz argentina Thelma Fardín en contra del también actor Juan Darthés cuando ambos trabajaban en la telenovela Patito Feo.

Con lágrimas en sus ojos, pero determinada con una fuerza y valentía, la joven, que hoy tiene 26 años de edad, contó todo a través de un vídeo que compartió en una conferencia de prensa organizada por el colectivo "Actrices argentinas", que lucha contra el acoso y abuso sexual en el gremio.

Entre aplausos, la chica que le dio vida a Josefina Beltrán, la mejor amiga de Patito Feo en la telenovela argentina, detalló cómo ocurrió el horroroso momento que la marcó para siempre y por el que estuvo sufriendo en silencio durante más de nueve años.

Thelma Fardín llorando al sentir el apoyo de sus compañeras actrices.

Durante 9 años lo anulé para poder seguir hasta que escuché a otra compañera acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo", dijo en el vídeo. "Tenía 16 años, era una nena. 45 años tenía él", agregó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

La actriz rompió el silencio y a su vez denunció penalmente a Juan Darthés, quien interpretó a Leandro -el papá de Patito Feo- en la telenovela infantil que se emitió entre 2007 y 2008 en su país.

"Me agarró la mano y me hizo que lo tocara para que sintiera su erección. Me dijo 'mirá cómo me ponés'. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no y me metió los dedos. Le dije 'tus hijos tienen mi edad', pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró", siguió contando entre lágrimas.

Aquí una foto de Juan Darthés junto a Patito Feo.



Según la actriz, el acto ocurrió en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años, en una gira que se llevó a cabo en marzo de 2009 por distintos países de América Latina.

Mira aquí el vídeo: